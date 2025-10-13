Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България

Синоптичната прогноза за неделя бе скучна, пък то какво се изля! Цяла пазарджишка епопея в социалните мрежи. За първи път видяхме "граждански арестуван купувач на гласове" да брои три часа спокойно пачки пред камери; баба да бие същия или друг; трети да бъдат гонени из руини като в Газа, предали се с почти вдигнати ръце. На този фон полицията нищо не намери, а Делян Пеевски положи официално ново начало, положено досега неофициално.

Широката аудитория следва да е наясно, че

сценката не бе "местни граждани арестуват купувачи".

Гражданските арести бяха най-вече от активисти на партия "Величие", тръгнали сутринта от различни краища на страната - с мегафон, дрон и лозунга "На лов за купувачи!". "Величие" бе на терен седмици по-рано, разпространявайки клипове, сигнализирайки избирателната комисия. В самия ден "да пазят изборите" дойдоха и лидерите на ПП-ДБ. В крайна сметка, след като се купуваше масово за ДПС, а публичният екшън се съсредоточи в едно село (Огняново), резултатът в другите 29 ромски села, в големия ромски квартал "Изток", и разбира се, самия Пазарджик,

донесе още две чудеса:

"Величие" проби в съвета; ПП-ДБ при по-ниска активност вдигна с 29% резултата спрямо 2023 г. (3780 на 2933 гласа - вероятно поради лостовете на кмета Петър Куленски). Кое е черното и бялото в тая история, добрите-лошите, истината и театъра, нека "всеки сам си преценя". Аз просто казвам, че търсещата истина публика следва много да внимава с наготово поднесеното.

Извън горните специфики случилото се в Пазарджик има важни национални измерения. Доста по-видими:

Делян Пеевски иска вече всичко в държавата най-легално за себе си. Пазарджик бе просто първата стъпка, поднесена от календара. Всичко това се знае отдавна, но на местен терен се видя как сметката я плати ГЕРБ. Ромските секции не могат да захранят всички желаещи, каналите за доставка на гласове полагат ново начало. Това и обяснява отлива на гласовете за партията на Бойко Борисов в Пазарджик с една трета. Тъй като все пак се забеляза организиран вот и извън ДПС, случката с ГЕРБ прилича и на

нарочно унижение от Пеевски към Борисов -

прати хората му шести. Важното като цяло е, че в национален план пазарът на гласове силно се стеснява, в един полог ще снася кокошката.

МВР, такова, каквото е в момента, работи изцяло за ДПС - видно е, независимо от истинноста на сценките в неделя. Точно затова резултатът се получи "какъвто трябва да е".

Без този полицейски шпалир Пеевски

не би могъл да увеличи силите си в парламента след избори - но, след като го има шпалирът, може да се заложи на сигурно, че би получил доста повече от досегашните 29 депутати.

Ивелин Михайлов и "Величие" правят същото, което "Възраждане" и Костадин Костадинов допреди година - нонстоп продукция в интернет - клипове, инфлуенсъри, "при народа и за народа"... - не само сега в Пазарджик, по принцип. Ресурси се влагат. Доколкото "Възраждане" поомръзна на хората с еднаквостта си, и лидерът изглежда изморен от щуротиите, а еднаквостта на "Величие" и активността на водача ѝ не са стигнали пик, може да се очаква по-младата партия да захапва електорат от по-старата. Има наблюдатели, виждащи сблъсък Пеевски - Борисов и на тази по-странична писта.

Както стана ясно, "при тоя окраден вот в Пазарджик" ПП-ДБ следва да почерпи - 847 гласа допълнително и два мандата повече, значително стеснена дистанция спрямо най-многобройната група (ДПС сега, формацията на бившия кмет Тодор Попов в стария съвет). Обаче, ако все пак ПП-ДБ не иска да остане само с този триумф, следва да помисли наистина да слезе при хората - структури, личности, теми... Не става с чупки и стойки в интернет, стриймове в изборния ден. Личности? За да "пази изборите", рано сутринта ПП-ДБ донесе знаме. Държеше го традиционният водач на листата в региона Ивайло Шотев - син на щатен сътрудник на ДС, според сайта BIRD, и с прелюбопитна дългова история на фамилните фирми.

Говорейки за аспекти в национален мащаб, не може да се отмине още една тема. Пак стара, но забравяна в олелиите. "Списъците с имена в тефтер със суми срещу тях", излавяни от полицията без последствия, обикновено са на застъпници.

Плащането на застъпници е напълно позволено

по закон. Както и хиляди да бъдат назначени от съответният кандидат. Тоест, такива хора най-вероятно са контролирани, случва се и чрез тази законова пътечка. Но по-виновни от полицията са законотворците. Нужно е и изчистването на избирателните списъци. През последните години видяхме различни по цвят мнозинства в парламента, без резултат.

Накрая една статистика. През 2023 г. листата на ДПС в Пазарджик спечели 685 гласа. Сега - 5508. 8 пъти разлика, 800% само за 2 години. Точно така, с 800% газ, натиска педалите всичко у нас - новото начало, старото, активните му борци, "гражданското общество", "гражданските арести". Всичко, което видяхме, е една абсолютна истина, красота, запътила се да залее България!