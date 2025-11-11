България се сдоби с първи действащ от ареста кмет

От днес Благомир Коцев се връща във функциите на кмет на Варна. Ще е такъв от ареста. Всеки делничен ден адвокати имат право да влизат при него, ще му носят документи. Той ще взема решенията, разписва. И досега връзката с него е била активна, в течение е на общинските дела. Но от днес се приключва с ползването на отпуск, ще си изпълнява функциите. Логистично всичко това е свързано с трудности, обаче не са непреодолими. Направена е организация документооборотът да тече регулярно. Кметското право на Благомир Коцев е неоспоримо, няма да търпи наказание без да е осъден.

Всичко това каза днес в 11 часа на пресконференция зам.-кметът Павел Попов, придружен от колегите си зам.-кметове. До вчера Коцев бе в отпуск, а Попов бе временно изпълняващ. Вече няма временно изпълняващ, има си кмет титуляр - макар лишен от свобода.

Около отпуските има спорове, те станаха повод в Общинската избирателна комисия (ОИК) да се внесат сигнали за отстраняването на Коцев (не е имал право на видовете ползван отпуск, и/или му е свършил, след което може да се тръгне към прекратяване на пълномощията). Знаеше се, че на 11 ноември изтича всичко като отпуск, каквото може да вземе. Самите представители на общината посочваха датата. Затова и надеждата на администрацията бе Коцев да бъде пуснат на свобода. След като не стана - се пристъпи към оповестения днес вариант.

Попов каза, че досега отпуските са се ползвали като инструмент, за да не се натоварва ОИК и въобще казуса с проблеми, дилеми (а именно - може ли един кмет да действа от ареста, да настанат спорове около физическото отсъствие и т.н.). Попов изненадващо добави, че Коцев има право на още отпуск. Но се влизало в новото положение, защото не може да продължава фарсът - Коцев не е осъден, няма намерение да се отказва да е кмет, не може да бъде препятстван; разследването е приключило, следва да бъде пуснат.

На журналистически въпрос как ще се действа, ако настане извънредно положение, Попов каза, че не самият кмет ходи да чисти из града, има си начини за реакция. "Във Варна преди края на ноември не пада сняг. Надяваме се до края на ноември Коцев да бъде пуснат", каза още Попов.

ИСТОРИЧЕСКО

Няма данни друг български кмет да е бил действащ кмет от ареста. Много кметове са били зад решетките, но за по-кратък период - което дава възможност някои от заместниците да изпълняват функциите. Отпускът очевидно е стандартна процедура, именно при нея заместник поема временно. Но при свършване на отпуска, какъвто (вероятно) е случаят със задържания на 8 юли Коцев, се създаде прецедент. Кметове са били и под домашен арест, което не е пречило да управляват, като в новите времена дори правят оперативки чрез дигитално присъствие.

КАЗУСЪТ В ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Коцев ще има възможност да изкаже становище срещу сигналите му за отстраняване в ОИК. Процедурата е стандартна за всяко подобно лице, новото е, че засяга кмет арестант. Документите по казуса все още не са му пратени. Това, а и цялостната сложност на случая, е юридическата причина ОИК да не бърза да излиза с решение.

Вчера комисията проведе заседание, на което се запознаваше с документи и разглеждаше правните регламенти. Изисквани са данни от общинския съвет, общинската администрация, НАП. В центъра на разплитането на казуса е колко и какъв отпуск може да взема един кмет, конкретно този на Коцев преустановен ли е вече. След изтичане на отпуска текат 30 дни, в които един кмет може неоснователно да отсъства от работа. Нататък вече трябва да бъде отстранен. ОИК следва да разплете вървят ли тези 30 дни, или са свършили, ползван ли е неправомерно отпуск, арестът основателна или неоснователна причина е... Няма практика по казуса, за да се заимства.

Кратка илюстрация на батака е фактът, че с решение от 1999 г. към годишните платени отпуски на варненските кметове се добавят 20 допълнителни дни - според юристи общинските съвети нямат право да дават такива дни. Друг казус е Денят на Варна (15 август), ползващ се за почивен само в града. Един от подателите на сигнала - Биляна Якова (отговорник по големия транспортен проект в мандатите на Иван Портних), твърди, че Коцев е ползвал неплатен отпуск, на какъвто един кмет няма право.

Самият Коцев (адвокатите му) ще има 3 дни за реакция след като бъде уведомен от ОИК. "Ще му бъдат пратени не само сигналите, а цялата документация", коментира председателят на комисията Велин Жеков.

Комисията се готви да се занимава с Коцев поне в предстоящите 2 седмици. Ако в крайна сметка тя прекрати пълномощията му, това не значи автоматично извънредни избори, защото решението може да се обжалва. Но партийна подготовка за кметски вот във Варна вече тече.

Опитът на общината да задейства варианта "Варна си има действащ кмет, макар от ареста" е опит именно да се осуетят изборите.