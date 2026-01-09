Свидетелка срещу Коцев получи охрана, стресната от кмета и Фейсбук

Бившата общинарка от Варна Биляна Якова, за която се разбра тези дни, че е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев, е поискала държавна охрана, стресната от медийни изказвания на градоначалника и от коментари в социалните мрежи.

Това се вижда от молбата ѝ до Окръжния съд във Варна, с която "Сега" се запозна. Магистратите не правят анализ на твърденията ѝ, просто определя, че "цитираните изявления (не става ясно на кмета ли, в социалните мрежи или всички, б.а.) представляват достатъчно основание да се предположи, че в резултат на свидетелстването е възникнала и може да възникне реална опасност за живота и здравето на свидетелката". Така съдия Светла Даскалова нарежда лична физическа охрана на Якова от МВР. Освен това препраща копие от молбата на свидетелката до МВР и прокуратурата, защото с нея се настоява и за разследване на заплахите. Без разглеждане остава искането на Якова Коцев да бъде върнат в ареста, тъй като свидетелите нямат право да искат промяна на мярката за неотклонение.

Якова подава сигнали в Общинската избирателна комисия, свидетелства в делото и сезира институции за пране на пари при даренията за паричната гаранция на кмета. Освен това много ожесточено пише в социалните мрежи колко виновен е Коцев. Още на 4 декември тя е подала молба до съда, че се чувства застрашена. Съдебното определение за защита е от следващия ден.

В жалбата си Якова, която се представя като пострадало лице и ключов свидетел, пише, че уведомява съда за "спешност, свързана с непосредствена заплаха за живота, здравето и личната ми безопасност, възникнали след излизане от ареста на обвиняемия Благомир Коцев и направени от него изявления на 1 декември в сутрешния блок на всички национални медии, които представляват директен натиск върху мен като свидетели и пострадало лице".

Тя се оплаква, че след освобождаването на Коцев започнал директният натиск. Той я назовал пред медиите и така я наклеветил. "Заплаши и опита да ме дискредитира, създавайки условия за тежък риск за живота и здравето и сигурността ми. (...) Изявленията му представляват пряка заплаха за живота ми, опит да се влияе върху свидетел, подстрекаване към агресия от негови поддръжници, обществено насочване към омраза и унижение, злоупотреба със служебно положение", пише тя и цитира 4 изказвания на Коцев: "Ще заведа дело за лъжесвидетелстване."; "Атаката е инициирана от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като инструмент."; "Свидетелката е човек, който е уволнен от мен и за когото има подадени сигнали за злоупотреби."; "Обръщат такива хора като инструмент срещу неудобните.".

Якова обяснява в жалбата си, че уволнението ѝ е отменено от съда, а преписката по сигнала в прокуратурата била приключила с отказ да се образува разследване, защото няма данни за извършено от нея престъпление престъпление (През април 2024 г. Благомир Коцев и тогавашните му заместници Диан Иванов и Христо Рафаилов обявиха, че община Варна е сезирала прокуратурата срещу действията на ръководителя на първа фаза на проекта за интегриран градски транспорт - Биляна Якова. Кметът Коцев обясни, че за билетната система, част от проекта "Интегриран градски транспорт", са дадени милиони, а услугата е почти нулева). Якова сочи още, че докато Коцев е в ареста дружеството "Балистик Сел" ЕООД е осъдило общината за над 1,3 млн. лв. за неизплатени фактури. (В действителност има такова решение на Окръжния съд във Варна от октомври 2025 г. Общината не е осъдена заради фактури, а заради "необходими и полезни разноски за извършване на дейности" от дружеството. Решението не е окончателно.)

После изрежда някои от коментарите в социалните мрежи, които са я притеснили, и казва, че е получила десетки агресивни и заплашителни - псувни, обиди, закани за убийство. Според нея това е "координирана реакция, провокирана от Коцев, който насочва и подтиква публично към агресия и саморазправа спрямо мен".