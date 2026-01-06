Нов защитен свидетел се появи по делото срещу варненския кмет

БГНЕС Снимка от 17 декември м.г., когато Окръжният съд във Варна разгледа мерките за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев (на снимката), които бяха арестувани с кмета на града през месец юли и обвинени за участие в организирана престъпна група.

Апелативният съд във Варна потвърди гаранциите за свободата на двамата общински съветници, арестувани и обвинени заедно с кмета Благомир Коцев (тримата от ПП, ПП-ДБ). Николай Стефанов трябва да заложи 200 000 лв. за свободата си, а Йордан Кателиев - 150 000 лв. От съдебното определение става ясно, че по делото вече има още един защитен свидетел. По информация на "Сега" свидетелят сам е поискал защитата след внасянето на обвинителния акт в съда. Отпреди това има и още един защитен свидетел. Известно е, че има и свидетели с тайна самоличност.

Втората инстанция се произнесе по жалба на двамата, които оспориха определението на Окръжния съд във Варна, с което мерките им за неотклонение от домашен арест бяха изменени в парична гаранция. Двамата са предадени на съд по обвинение в участие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи. Стефанов е обвинен и в принуда. Прокуратурата твърди, че те са действали заедно с още трима души. Съветниците бяха задържани през юли, а през октомври Софийският апелативен съд им определи домашен арест.

Апелативните съдии подчертават, че и към момента има обосновано подозрение за съпричастност към престъплението. "Не е отпаднала опасността от извършване на престъпление, още повече че Окръжният съд е защитил още един свидетел. Това показва, че рискът от неправомерно въздействие върху участници в наказателното производство не е напълно неутрализиран", пишат магистратите.

За да преценят размера на гаранциите, те са прегледали имуществото на съветниците и публично достъпна информация. За Стефанов "съдът констатира значително и многокомпонентно имотно състояние, което не се изчерпва с декларирания трудов доход. Притежаваните от него недвижими имоти в България и чужбина показват висока имуществена обезпеченост, икономическа стабилност и възможност за инвестиционна активност извън страната. В декларациите пред Комисията за противодействие на корупцията са декларирани значителни парични активи. От тази гледна точка определената гаранция е постижима", приема съдът.

При Кателиев има "устойчиво и нарастващо доходно и имуществено състояние", смятат магистратите и изреждат какво притежава той - имот в страната, МПС и парични средства, съдружник и управител е в няколко търговски дружества. "Имущественото му състояние не отговаря на твърденията за ограничена платежоспособност или невъзможност да бъде изпълнена гаранцията", правят заключение съдиите.

Според тях определените на двамата подсъдими размери на гаранцията имат възпиращ и дисциплиниращ ефект.

Освен това сумите вече били внесени, което означавало, че размерът им не надхвърля реалните финансови възможности на подсъдимите. Размерът им е адекватен и пропорционален, казва апелативният съд, чието определение е окончателно.

Самият Коцев след няколко месеца в ареста също беше пуснат срещу 200 000 лв. гаранция, които бяха събрани с дарения.