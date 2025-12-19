Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Активисти на ПП-ДБ събират дарения за гаранцията на последния варненски арестант

19 Дек. 2025
Йордан Кателиев (в средата), на път към съдебната зала.
БГНЕС
Йордан Кателиев (в средата), на път към съдебната зала.

В средите на ПП-ДБ върви дарителска кампания и за плащане на гаранцията на общинския съветник Йордан Кателиев. Това е третият варненец от ПП по делото "Коцев", който е все още задържан - под домашен арест е. Ще бъде пуснат срещу 150 000 лв., невнесени още, с които той явно не разполага. Другият съветник - Николай Стефанов, внесе веднага в сряда 200 000 лв., а вчера и днес присъства на сесията на варненския местен парламент. Както е известно, 200 000 лв. бе и гаранцията на Благомир Коцев, събрана за часове от дарители.

С кампанията за Кателиев се занимава депутатът Манол Пейков. Той я обяви вчера. До днес на обед бяха събрани към 9000 лв. Малко над 108 000 са останали от кампанията за Коцев, те се прибавят. Целта е да се събере разликата. "След връщането на двете гаранции цялата сума ще бъде внесена в специален фонд, защитаващ журналисти и хора на словото срещу т.нар. SLAPP дела", декларира Пейков в социалните мрежи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Йордан Кателиев, Манол Пейков, парична гаранция, дарения, ПП-ДБ, Варна

Още новини по темата

ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

18 Дек. 2025

Общинарите по делото "Коцев" получиха свобода срещу 350 000 лв.
17 Дек. 2025

Радев накара ПП-ДБ да обяснят какво значи "ала-бала с президента"
15 Дек. 2025

Мирчев: Време е за твърди действия - тези хора разбират само от шамари и юмруци
14 Дек. 2025

Асен Василев призова гражданите да охраняват изборите
12 Дек. 2025

Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
12 Дек. 2025

Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
08 Дек. 2025

Благомир Коцев би се кандидатирал за президент
07 Дек. 2025

ПП-ДБ внесоха вот на недоверие към кабинета "Желязков"
05 Дек. 2025

Варненският кмет защити арестантите на "Величие"
05 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

Мирчев и Пеевски стигнаха до физически сблъсък в НС
03 Дек. 2025

ПП-ДБ се готви за предварителни избори за кандидат-президент
02 Дек. 2025

Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
02 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ