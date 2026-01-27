Медия без
ПП-ДБ няма да управлява с Румен Радев

Това е първото категорично изявление по темата от коалицията

Днес, 14:48
Асен Василев
БГНЕС
Асен Василев

След като президентът Румен Радев напусна поста, за да се впусне в евентуален политически проект, започнаха спекулации кой ще се присъедини към него.

Днес единият от съпредседателите в ПП-ДБ Асен Василев категорично заяви, че обединението няма да работи нито с бившия президент, нито с ГЕРБ. "Ако иска, Румен Радев може да ни подкрепи", каза лаконично Василев пред журналисти по време на Софийския икономически форум. Това е първото категорично изявление по темата от страна на ПП-ДБ.

Миналата седмица варненският кмет и кадър на обединението Благомир Коцев каза, че "ако бившият президент Румен Радев покаже не само на думи, но и на дела това, което заявява -  че ще бъде също борец срещу това статукво и овладяването на държавата - смятам, че това е добре и той е един потенциален партньор". След което уточни, че говори в лично качество, а не от името на партията.

Асен Василев не видя умишлено бавене на процедурата по избор на служебен кабинет. Днес президентът Илияна Йотова започна консултациите за избора на служебен премиер, като председателят на парламента и депутат от ГЕРБ Рая Назарян отказа да заеме поста. Василев заяви, че изборите ще се проведат по-скоро през април, а не в края на март, както се спекулираше миналата седмица.

Ключови думи:

ПП-ДБ, Румен Радев

