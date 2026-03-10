Медия без
Радев ще участва в листите на "Прогресивна България"

Не съм се крил, ще бъда в парламента, а не от дивана, обяви бившият президент

10 Март 2026Обновена
Според Радев кабинетът "Желязков" дължи отговори за присъствието на американски бойни самолети у нас.
"Не съм се крил, да успокоя някои. Ще участвам в листите. Ще бъда в парламента, а не от дивана", заяви пред журналисти експрезидентът Румен Радев. Той ще се яви на изборите чрез коалицията "Прогресивна България".

Радев се оплака, че "тези, които са най-шумни в искането да представим нашите листи, не са представили техните". Засега не желае да съобщава имена, но обеща, че ще спази законовия срок, в който трябва да покаже кандидат-депутатите и програмата на "Прогресивна България".

Бившият държавен глава рязко критикува служебното правителство, назначено от наследника му Илияна Йотова, заради позицията на кабинета по войната в Иран. "Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с еврото. Сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България след ударите срещу Иран. Време е правителството да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни чакат нелеки изпитания", заяви Радев.

По думите му, домакинствата и малкият бизнес вече изнемогват от скока в цените. Затова правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, горива и газ и да проследи ценообразуването.

Радев отрече, че е знаел за намеренията да се даде достъп на американските военни самолети до столичното летище. Според него подобно искане за достъп трябва да върви с искане към съюзниците за повишена защита, но не е ясно дали българската страна е отправила такова. "Предишният кабинет (на Росен Желязков - бел.ред.) дължи отговори – това учение ли е или не", посочи експрезидентът.

Според него конфликтът в Близкия Изток е едностранна интервенция, а историческият опит показва, че подобни действия водят до ескалация и дълготрайна нестабилност. "Европа вече е най-голямата жертва на този конфликт", смята Радев. Затова възможно най-бързо трябва да му се сложи край.

Свикването на КСНС според Радев е прерогатив на Йотова. Той посъветва кабинета да отиде на такъв съвет с "реален анализ, а не с упойки за успокоение на обществото".

