Гюров: Проверяваме високите сметки за ток и ще предложим мерки

27 Февр. 2026Обновена
Ирина Щонова, Трайчо Трайков, Андрей Гюров и Ангелина Бонева (от ляво на дясно) след срещата си
БНТ
Служебното правителство проверява високите сметки за ток, но цената на електроенергията се е повишила с 14% само за година, а освен това през зимните месеци потреблението е по-голямо. Правителството също така не е виновно и за увеличението от 1 март на цените на водата, защото то е решено още преди месеци, но нарочно сега е задействано. Въпреки това основната цел е да бъдат предложени конкретни мерки за облекчаване натиска върху гражданите.

    Това обяви премиерът Андрей Гюров, след като проведе работна среща с министрите на енергетиката - Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията - Ирина Щонова, и на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева.

    "През последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани за високи сметки за ток и вода. Темата се използва за прехвърляне на отговорност. Сметките за електроенергия обаче не са изненада - миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока и сумарно увеличението е 14%, прибавяме и високото потребление през студените месеци - подчерта Гюров. - Повишението на цената на водата е прието през декември от КЕВР и е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това е политическият отговор, но все пак свиках спешна среща с ресорните министри, за да има и истински мерки за гражданите".

    Гюров обеща, че ще провери защо точно сега се вдигат цените, но водата, така или иначе, ще поскъпне от 1 март.

    Трайчо Трайков подкрепи премиера с данни, според които се отчита засилено потребление на електроенергия. Според тях през декември, спрямо ноември, трите електродружества са продали повече ток: "Електрохолд" с 33%, "Енерго про" с 47%, а ЕВН с 43%. А за януари увеличението спрямо декември пък е съответно 14,5%, 14,3% и 16,2%.

    Трайков каза още, че в първия си работен ден - миналия петък, е провел среща с КЕВР относно техните проверки.

    "Прегледахме количествата потребена енергия, на което се дължат повечето високи сметки. Но има и допълнителна проверка от министерството и от независима лаборатория на електромерите, дали данните съответстват с фактурите. Провеждаме разговори с Фонда за сигурност на електроенергийната система, който покрива разликата между регулираните и пазарните цени, за да видим каква е разликата и какви са цените. Искаме да проверим всички варианти, където може да има грешка или злоупотреба - обясни Трайков. - По данни от КЕВР в много малък процент от сигналите има нарушение. Но и един клиент да е ощетен, трябва да възстановим загубите. А ако констатираме умишлено нарушение на правилата, има законови наказания".

    Според Трайков, след като приключат всички проверки, правителството ще направи проверка и дали всички законови изисквания за отношение към клиентите са спазени и дали клиентите са компенсирани. "Всички, които са подали жалба, трябва да получат индивидуален отговор. Следобед ЕРП-тата ще ми докладват за техните проверки", допълни още той.

