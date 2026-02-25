Медия без
Бербатов стана спортен съветник на Андрей Гюров

Бившият футболист ще започне дейността си с анкета сред федерации и клубове

Днес, 11:05
Бербатов и премиерът Гюров си подмятат топка из офис при обявяването на бившия футболист за спортен съветник
Бербатов и премиерът Гюров си подмятат топка из офис при обявяването на бившия футболист за спортен съветник

Димитър Бербатов бе назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Името на 45-годишния бивш нападател усилено се спрягаше за служебен спортен министър, но за такъв бе избран Димитър Илиев.

Днес новината за новото поприще на несполучилия кандидат за президент на БФС на два конгреса (2021 и 2024 г.) бе придружена и със снимки, на които той и премиерът подритват топка в офис. Според официалното съобщение Бербатов ще подпомага дейността на Гюров и правителството "в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната".

„С чувство за отговорност към развитието на спорта в България поемам ролята на съветник по въпросите на младежта и спорта. Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера“, е цитиран да казва голмайстор №1 в историята на националния отбор (48 гола).

Първото, което Бербатов възнамерява да направи е да започне "мащабна инициатива за диалог със спортната общественост". До всички лицензирани спортни федерации ще бъде изпратена анкета за събиране на обективна информация за състоянието на различните спортове, за нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на детско-юношеския спорт. След това, "на базата на събраните данни, ще бъде изготвен задълбочен анализ от специалисти."

Според Бербатов, точно този анализ може да изгради стабилната рамка, върху която едно редовно правителство да стъпи, за да изгради цялостна и дългосрочна политика в сферата на младежта и спорта.

Не става ясно обаче как бившият играч на ЦСКА, "Байер" (Леверкузен), "Тотнъм", "Манчестър Юн" и др., си представя в  краткия 2-месечен живот на служебното правителство хем да организира анкета, хем да я проведе, хем да се направи анализ, хем да се изгради "стабилна рамка".

„Спортът трябва да бъде национална стратегия. Когато премиерът е ангажиран със спорта, това е категоричен знак, че държавата ще полага целенасочени грижи за насърчаване на спортните дейности у нас“, е цитиран още да казва Бербатов, цитиран от правителствения пресцентър.

„Спортът дава гаранции не само за физическо и психическо здраве – той изгражда характери, личности и силно общество“, казва пък Андрей Гюров, който е бивш бейзболист. 

