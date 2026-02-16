Италианка подобри рекорда за най-много олимпийски медали в кънките

ЕПА/БГНЕС Ариана Фонтана (вдясно) ликува със съотборничките си след финала на щафетното състезание пред публиката в Milano Ice Skating Arena.

Ариана Фонтана спечели още един медал в шорттрека и се превърна в кънкьора (на къса и дълга писта) с най-много олимпийски отличия в историята на зимните игри - 14.

В състава на италианската женска щафета на 3000 метра 35-годишната ветеранка завоюва сребро и го прибави към титлата в смесената щафета и второто място в индивидуалната надпревара на 500 м. Във финала тази вечер италианският квинтет (Фонтана, Зигел, Йориати, Бети, Конфортола) бе победен с 0.087сек. от корейките Чой, Ким, Но, Лий и Шим, които изскочиха напред обиколка преди края. Третото място заслужи тимът на Канада (Бле, Бутен, Брюнел, Доук, Саро).

Фокусът на вниманието обаче бе съсредоточен именно върху Ариана Фонтана, която още със златото на смесената щафета в Милано Кортина 2026 стана първата жена, спечелила медали на шест поредни олимпийски игри.

Сега италианката, която на 15 г. участва в Торино 2006 и тогава стана най-младият италиански олимпийски медалист въобще (злато с женската щафета), вече има общо 14 класирания в Топ 3. В колекцията ѝ са 3 златни, 6 сребърни и 5 бронзови отличия. С тях тя мина пред легендарната нидерландска състезателка по кънки бягане Ирен Вюст, завършила славната си кариера с 13 (6-5-3). Досега двете деляха рекорда за най-много олимпийски отличия на кънкьор.

След днешния си успех Фонтана също така се изравни на второ място в класацията за най-много спечелени медали на зимни игри с норвежката легенда в биатлона Оле-Ейнар Бьорндален, който има 8 златни, 4 сребърни и 2 бронзови. Пред тях двамата е единствено норвежката ски бегачка Марит Бьорген с 15 (8-4-3).