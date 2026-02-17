Фигуристката Фейгин не можа да влезе в олимпийския финал

При второто си участие на зимни олимпийски игри шампионката на България по фигурно пързаляне Александра Фейгин не можа да влезе във финала при жените.

23-годишната състезателка на клуб "Денкова-Ставийски" остана на предпоследното, 28-о място след изпълнението на кратката си програма и не попадна сред най-добрите 24, които на 19 февруари ще представят волните си съчетания. Фейгин пристъпи при приземяването след двоен аксел, а съдиите ѝ поорязаха оценката на някои от останалите шест задължителни елемента. Така Фейгин получи общо само 53.42 т., с които победи единствено британката Кристън Споурс (45.54).

След кратката програма от излезлите на леда 29 фигуристки отпаднаха още Меда Вариакойте (Лит, 53.86), участващата като неутрален спортист Виктория Сафонова (Блрс, 55.69) и Маделин Скизас (Кан, 55.38).

При предишното си олимпийско участие - в Пекин 2022, Александра Фейгин влезе във финала (с 22-ра оценка) и там завърши на 23-о място. Малко преди Милано Кортина 2026 тя се пързаля на европейското първенство в Шефилд (Вбр), където също не успя да се пребори за Топ 24, оставайки точно под чертата - 25-а.

С най-добра оценка (78.71) за олимпийската волната програма след два дни се класира 17-годишната японка Ами Накаи. След нея се наредиха нейната сънародничка и двукратна олимпийска вицешампионка в отборната надпревара Каори Сакамото (77.23) и Алиша Лю (76.50), която спечели титлата с тима на САЩ в Милано Кортина 2026. В първата петорка са още третата японка и бронзова медалистка от световното първенство през 2025 г. Моне Чиба (76.59) и състезаващата се като неутрална шампионка на Русия Аделия Петросян (72.89).