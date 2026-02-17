Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фигуристката Фейгин не можа да влезе в олимпийския финал

Знаменосецът на българската делегация остана на предпоследно място след кратката програма

Днес, 00:06
Александра Фейгин изпълнява пирует по време на кратката си програма
тв скрийншот
Александра Фейгин изпълнява пирует по време на кратката си програма

При второто си участие на зимни олимпийски игри шампионката на България по фигурно пързаляне Александра Фейгин не можа да влезе във финала при жените.

23-годишната състезателка на клуб "Денкова-Ставийски" остана на предпоследното, 28-о място след изпълнението на кратката си програма и не попадна сред най-добрите 24, които на 19 февруари ще представят волните си съчетания. Фейгин пристъпи при приземяването след двоен аксел, а съдиите ѝ поорязаха оценката на някои от останалите шест задължителни елемента. Така Фейгин получи общо само 53.42 т., с които победи единствено британката Кристън Споурс (45.54).

След кратката програма от излезлите на леда 29 фигуристки отпаднаха още Меда Вариакойте (Лит, 53.86), участващата като неутрален спортист Виктория Сафонова (Блрс, 55.69) и Маделин Скизас (Кан, 55.38).

При предишното си олимпийско участие - в Пекин 2022, Александра Фейгин влезе във финала (с 22-ра оценка) и там завърши на 23-о място. Малко преди Милано Кортина 2026 тя се пързаля на европейското първенство в Шефилд (Вбр), където също не успя да се пребори за Топ 24, оставайки точно под чертата - 25-а.

С най-добра оценка (78.71) за олимпийската волната програма след два дни се класира 17-годишната японка Ами Накаи. След нея се наредиха нейната сънародничка и двукратна олимпийска вицешампионка в отборната надпревара Каори Сакамото (77.23) и Алиша Лю (76.50), която спечели титлата с тима на САЩ в Милано Кортина 2026. В първата петорка са още третата японка и бронзова медалистка от световното първенство през 2025 г. Моне Чиба (76.59) и състезаващата се като неутрална шампионка на Русия Аделия Петросян (72.89). 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026

Още новини по темата

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 17 ФЕВРУАРИ
18 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 17 ФЕВРУАРИ
17 Февр. 2026

Биатлонистите постигнаха второто най-добро олимпийско класиране в щафетата
17 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 17 ФЕВРУАРИ
17 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 16 ФЕВРУАРИ
16 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 16 ФЕВРУАРИ
16 Февр. 2026

За Алберт Попов игрите приключиха, преди да започнат
16 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 16 ФЕВРУАРИ
16 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

Приказката за Бриньоне продължи с второ злато
15 Февр. 2026

Клаебо вече е шампион №1 в историята на зимните игри
15 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

Зографски направи олимпийски рекорд за България

14 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?