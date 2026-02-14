ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 15 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ
Биатлон
12,5 км преследване (мъже): 1. Мартин Понсилуома (Швеция) - 31:11,9 мин. (1 грешка); 2. Стурла Лаегрейд (Норвегия) - +20,6 сек. (2); 3. Емилиен Жаклен (Франция) - +29,7 сек. (3); ... 57. Константин Василев - +8:48,8 мин. (7); ... Благой Тодев - затворен с обиколка (5 в три стрелби)
10 км преследване (жени): 1. Лиза Витоци (Италия) - 30:11,8 мин. (0 грешки); 2. Марен Киркеайде (Норвегия) - +28,8 сек. (3); 3. Суви Минкинен (Финландия) - +34,3 сек. (0); ... 7. Лора Христова - +1:12,2 мин. (0); ... 14. Милена Тодорова - +1:45,2 мин. (3)
Ски свободен стил
Бабуни, паралелно (мъже): 1. Микаел Кингсбъри (Канада); 2. Икума Хирошима (Япония); 3. Мат Греъм (Австралия)
Ски бягане
4х7,5 км щафета (мъже): 1. Норвегия (Емил Иверсен, Мартин Нйенгет, Ейнар Хедегарт, Йоханес Клаебо) - 1:04:24,5 ч.; 2. Франция (Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож, Виктор Ловера) - +22,2 сек.; 3. Италия (Давиде Граз, Елия Барп, Мартино Кароло, Федерико Пелегрино) - +47,9 сек.
Алпийски ски
Гигантски слалом (жени): 1. Федерика Бриньоне (Италия) - 2:13,50 мин.; 2. Сара Хектор (Швеция) - +0,62 сек.; 2. Теа Стйернесунд (Швеция) - +0,62 сек.; ... Анина Цурбриген - не финишира в I манш
Сноуборд
Крос (смесени отбори): 1. Великобритания 1 (Хю Найтингейл, Шарлът Банкс) ; 2. Италия 1 (Лоренцо Сомарива, Микела Мойоли); 3. Франция 2 (Лоан Бозоло, Леа Каста)
Кънки бягане
500 м (жени): 1. Фемке Кок (Нидерландия) - 36,49 сек. (олимпийски рекорд); 2. Юта Лердам (Нидерландия) - +0,66 сек.; 3. Михо Такаги (Япония) - +0,78 сек.
Скелетон
Смесени отбори: 19:00 ч.
Ски скокове
Голяма шанца (жени): 20:57 ч.
РЕЗУЛТАТИ
Кърлинг
Мъже, групова фаза: САЩ - Швеция 8:5; Германия - Великобритания 4:9; Норвегия - Италия 10:7; Китай - Канада 20:05 ч.; Норвегия - САЩ 20:05 ч.; Италия - Чехия 20:05 ч.; Великобритания - Швейцария 20:05 ч.
Жени, групова фаза: Япония - Южна Корея 5:7; Дания - Италия 7:2; Великобритания - Швеция 7:10; САЩ - Китай 6:5
Хокей на лед
Мъже, групова фаза: Швейцария - Чехия 4:3 (с продължение); Канада - Франция 17:40 ч.; Дания - Латвия 20:10 ч.; САЩ - Германия 22:10 ч.