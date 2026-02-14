Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 15 ФЕВРУАРИ

15 Февр. 2026Обновена


ПРИЗЬОРИ

Биатлон

12,5 км преследване (мъже): 1. Мартин Понсилуома (Швеция) - 31:11,9 мин. (1 грешка); 2. Стурла Лаегрейд (Норвегия) - +20,6 сек. (2); 3. Емилиен Жаклен (Франция) - +29,7 сек. (3);  ... 57. Константин Василев - +8:48,8 мин. (7); ... Благой Тодев - затворен с обиколка (5 в три стрелби)
10 км преследване (жени): 1. Лиза Витоци (Италия) - 30:11,8 мин. (0 грешки); 2. Марен Киркеайде (Норвегия) - +28,8 сек. (3); 3. Суви Минкинен (Финландия) - +34,3 сек. (0); ... 7. Лора Христова - +1:12,2 мин. (0); ... 14. Милена Тодорова - +1:45,2 мин. (3)

Ски свободен стил

Бабуни, паралелно (мъже): 1. Микаел Кингсбъри (Канада); 2. Икума Хирошима (Япония); 3. Мат Греъм (Австралия)

Ски бягане

4х7,5 км щафета (мъже): 1. Норвегия (Емил Иверсен, Мартин Нйенгет, Ейнар Хедегарт, Йоханес Клаебо) - 1:04:24,5 ч.; 2. Франция (Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож, Виктор Ловера) - +22,2 сек.; 3. Италия (Давиде Граз, Елия Барп, Мартино Кароло, Федерико Пелегрино) - +47,9 сек.

Алпийски ски

Гигантски слалом (жени): 1. Федерика Бриньоне (Италия) - 2:13,50 мин.; 2. Сара Хектор (Швеция) - +0,62 сек.; 2. Теа Стйернесунд (Швеция) - +0,62 сек.; ... Анина Цурбриген - не финишира в I манш

Сноуборд

Крос (смесени отбори): 1. Великобритания 1 (Хю Найтингейл, Шарлът Банкс) ; 2. Италия 1 (Лоренцо Сомарива, Микела Мойоли); 3. Франция 2 (Лоан Бозоло, Леа Каста)

Кънки бягане

500 м (жени): 1. Фемке Кок (Нидерландия) - 36,49 сек. (олимпийски рекорд); 2. Юта Лердам (Нидерландия) - +0,66 сек.; 3. Михо Такаги (Япония) - +0,78 сек.

Скелетон

Смесени отбори: 19:00 ч.

Ски скокове

Голяма шанца (жени): 20:57 ч.

 

РЕЗУЛТАТИ

Кърлинг

Мъже, групова фаза: САЩ - Швеция 8:5; Германия - Великобритания 4:9; Норвегия - Италия 10:7; Китай - Канада 20:05 ч.; Норвегия - САЩ 20:05 ч.; Италия - Чехия 20:05 ч.; Великобритания - Швейцария 20:05 ч.
Жени, групова фаза: Япония - Южна Корея 5:7; Дания - Италия 7:2; Великобритания - Швеция 7:10; САЩ - Китай 6:5

Хокей на лед

Мъже, групова фаза: Швейцария - Чехия 4:3 (с продължение); Канада - Франция 17:40 ч.; Дания - Латвия 20:10 ч.; САЩ - Германия 22:10 ч.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026

Още новини по темата

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

Приказката за Бриньоне продължи с второ злато
15 Февр. 2026

Клаебо вече е шампион №1 в историята на зимните игри
15 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

Зографски направи олимпийски рекорд за България

14 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

Ново героично представяне в биатлона донесе 4-то място за България
14 Февр. 2026

Историческият първи зимен медал за Бразилия е златен
14 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 13 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 13 ФЕВРУАРИ
13 Февр. 2026

Двама наши биатлонисти влязоха в олимпийското преследване
13 Февр. 2026

Клаебо изравни рекорда с 8-о олимпийско злато
13 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?