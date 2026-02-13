Двама наши биатлонисти влязоха в олимпийското преследване

Само двама от четиримата български биатлонисти успяха да се класират за преследването на 12.5 км от олимпийските игри в Милано Кортина 2026. В днешния спринт на 10 км Благой Тодев и Константин Василев влязоха сред първите 60, които добиха право на участие вдругиден, но лидерът на тима - Владимир Илиев, и Антон Синапов останаха назад и до края на игрите ще се състезават още само в щафетата на 4х7.5 км на 17 февруари.

Отново, както и в индивидуалната надпревара на 20 км, стрелбата се оказа ахилесовата пета на мъжкия ни отбор.

Благой Тодев бе най-стабилен и допусна само една грешка (от положение легнал) при двете си влизания на стрелбището, заради която прави една наказателна обиколка от 150 м ски бягане. В крайна сметка той завърши най-напред от всички наши национали - 42-и, с изоставане от 2:30.50 мин. от победителя Кентен Фийон Майе (Фр).

На финала Тодев повтори казаното от него след 20-те километра - че смята да се откаже от активния спорт.

"Отново грешки в стрелбата, това ме ядоса много. Тази зима определено не мога да стрелям толкова добре. Бегово не съм на нивото, на което са другите, заради което не мога да рискувам с наказания. Трудно е да се избие грешка, особено на моето ниво в момента. Не съм толкова добре функционално, така че трябва да бъда задължително чист в стрелбата - коментира 24-годишният биатлонист. - Остават ми мислите за отказване. Не мисля, че един старт може да промени мнението си. Има неща, които трябва да се изчистят - с мен, с треньори, с федерация, с програма. Обмислям го от месеци, не съм го решил на момента. Мисля, че трябва да има индивидуален подход към всеки спортист, а не да работим всички заедно, както големите - Норвегия, Франция, Германия. Ние работим, може би, по по-стара методика, по-стара система, която на мен не ми допада. Не искам всяка година нов треньор. За четири сезона сме сменили трима. Искам да се работи по нормален начин, с човек, който да подхожда индивидуално към всеки".

Дебютантът Константин Василев стартира с нула в първата стрелба и се движеше в Топ 20, но във втората не издържа на напрежението и не успя да свали 4 от 5-те мишени. Въпреки това, с отлично ски бягане, 22-годишният Василев финишира с 56-о време, на 2:59.20 от Фийон-Майе.

"Не съм доволен от представянето си. Стрелбата от известно време не ми е много стабилна, особено от положение прав, имам някакъв тремор. Бягането считам, че е добре, усещам се нормално. На индивидуалния старт също беше прилично представянето ми откъм функционалната част. Само стрелбата ми куца, нямам обяснение. По принцип нямам проблем да стрелям на голяма надморска височина, но явно ми е такъв периодът", комантира Василев.

38-годишният ветеран Владимир Илиев, който участва на своите 5-и олимпийски игри, също не успя да свали 4 мишени, но изостана много и е на 70-о място, на 3:24.70 от победителя.

След финала световният вицешампион на 20 км от 2019 г. коментира, че напрежението от факта, че това е последен индивидуален олимпийски старт в кариерата му, най-вероятно е повлияло за това недобро представяне.

"Две-две [пропуските в стрелбата] е прекалено много. Това ме демотивира по последна обиколка и затова се получи това класиране. Исках да направя добър резултат днес, но след втората стрелба вече знаех, че нямам тази възможност и не ми се получи чисто психологически последната обиколка. Преди игрите се чувствах добре, но явно напрежението си оказа влияние върху мен, което не очаквах да е така, не е типично за мен. Винаги съм показвал най-добрите резултати на големите състезания. Но явно така е било писано - каза Илиев. - За щафетата ще дадем максимума от себе си. Едно класиране в топ 10 ще бъде достойно представяне."

Антон Синапов пък бе още по-бавен и с 3 грешни стрелби, е едва 82-и от финиширалите 89 души, с изоставане от 4:11.30 мин.

А Кентен Фийон Майе спечели втората си титла на игрите в Милано Кортина 2026. Той свали всички 10 мишени и завърши с време 22:53.21 мин. Следващите четирима в класирането също са с нули - Ветле Сястад Кристиянсен (Нор, +13.7 сек.), Стурла Холм Лагрейд (Нор, +15.9 сек.), Емилиан Жаклен (Фр, +16.1 сек.) и Себастиdн Самуелсон (Шв, +25.0 сек.).

33-годишният Фийон Майе вече има в своята визитка 7 олимпийски медала - 4 златни и 3 сребърни. Той е в отлична позиция да спечели още един, защото в преследването на 12.5 км след два дни ще потегли първи по трасето. Всички останали от Топ 60 ще потеглят на интервалите, в които завършиха в днешния спринт.