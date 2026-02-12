Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ски бегачката Недялкова се класира 87-а сред 111 олимпийки

Шведки постигнаха втори дубъл след скиатлона - със злато и сребро на 10 км

12 Февр. 2026
Фрида Карлсон (вляво) отива да прегърне сънародничката си Еба Андерсон, след като двете станаха първа и втора във втора различна дисциплина от ски бягането на олимпийските игри в Милано Кортина 2026.
ЕПА/БГНЕС
Фрида Карлсон (вляво) отива да прегърне сънародничката си Еба Андерсон, след като двете станаха първа и втора във втора различна дисциплина от ски бягането на олимпийските игри в Милано Кортина 2026.

Дебютантката на зимните олимпийски игри Калина Недялкова се представи слабо и във второто си състезание в Милано Кортина 2026. 24-годишната българка се класира едва на 87-о място в надпреварата на 10 км св. стил в Тезеро, изоставайки с повече от 6 минути спрямо победителката.

Шампионка стана Фрида Карлсон от Швеция с време 22:49,2 мин., следвана от сънародничката си Еба Андерсон на 46,6 сек. За бронзовия медал се пребори американката Джеси Дигинс с пасив от 49,7 сек.

Двете шведките постигнаха втори дубъл на XXV зимна олимпиада, след като спечелиха златото и среброто и в скиатлона на 10+10 км. За Карлсон медалът е общо трети в кариерата от игрите, като тя има и бронз с щафетата на 4х5 км от Пекин 2022. Андерсон пък вече е носителка на четири олимпийски отличия, след като освен в Пекин 2022, беше част и от щафетата на Швеция, взела сребро в ПьонгЧанг 2018.

Недялкова пък трябва да преглътне второ разочарование след 73-тото място в спринта на 1,6 км кл. стил преди два дни. Тогава българката оригинално финишира 75-а сред 89 участнички, но след дисквалификация на две южнокорейки се придвижи с две позиции нагоре.

Днес Калина завърши с 88-о време - 29:02,5 мин., но секунди след финала исландката Криструн Гуднадотир беше дисквалифицирана. На старт застанаха общо 111 ски бегачки, като две от тях не завършиха - една от Босна и Херцеговина и една от Бразилия. Пред българката се класираха представителки на Монголия, Тайланд и Гърция.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026, ски бягане, Калина Недялкова

Още новини по темата

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 13 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 13 ФЕВРУАРИ
13 Февр. 2026

Двама наши биатлонисти влязоха в олимпийското преследване
13 Февр. 2026

Клаебо изравни рекорда с 8-о олимпийско злато
13 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 13 ФЕВРУАРИ
13 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

МОК дисквалифицира украинеца с мемориалния шлем
12 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 11 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 11 ФЕВРУАРИ
11 Февр. 2026

Лора Христова сензационно спечели олимпийски бронз в биатлона
11 Февр. 2026

Игрите в Милано Кортина 2026 вече имат троен шампион
11 Февр. 2026

МОК забрани на украински олимпиец каска с образи на убити във войната

11 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?