Ски бегачката Недялкова се класира 87-а сред 111 олимпийки

ЕПА/БГНЕС Фрида Карлсон (вляво) отива да прегърне сънародничката си Еба Андерсон, след като двете станаха първа и втора във втора различна дисциплина от ски бягането на олимпийските игри в Милано Кортина 2026.

Дебютантката на зимните олимпийски игри Калина Недялкова се представи слабо и във второто си състезание в Милано Кортина 2026. 24-годишната българка се класира едва на 87-о място в надпреварата на 10 км св. стил в Тезеро, изоставайки с повече от 6 минути спрямо победителката.

Шампионка стана Фрида Карлсон от Швеция с време 22:49,2 мин., следвана от сънародничката си Еба Андерсон на 46,6 сек. За бронзовия медал се пребори американката Джеси Дигинс с пасив от 49,7 сек.

Двете шведките постигнаха втори дубъл на XXV зимна олимпиада, след като спечелиха златото и среброто и в скиатлона на 10+10 км. За Карлсон медалът е общо трети в кариерата от игрите, като тя има и бронз с щафетата на 4х5 км от Пекин 2022. Андерсон пък вече е носителка на четири олимпийски отличия, след като освен в Пекин 2022, беше част и от щафетата на Швеция, взела сребро в ПьонгЧанг 2018.

Недялкова пък трябва да преглътне второ разочарование след 73-тото място в спринта на 1,6 км кл. стил преди два дни. Тогава българката оригинално финишира 75-а сред 89 участнички, но след дисквалификация на две южнокорейки се придвижи с две позиции нагоре.

Днес Калина завърши с 88-о време - 29:02,5 мин., но секунди след финала исландката Криструн Гуднадотир беше дисквалифицирана. На старт застанаха общо 111 ски бегачки, като две от тях не завършиха - една от Босна и Херцеговина и една от Бразилия. Пред българката се класираха представителки на Монголия, Тайланд и Гърция.