КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 10 ФЕВРУАРИ

Днес, 17:15

 

ДЪРЖАВА

ЗЛ.

СР.

БР.

ОБЩО

           
1.
Норвегия
6
1
14
11
2.
Швейцария
3
1
1
5
3.
Италия
2
2
6
10
4.
Япония
2
2
3
7
5.
Швеция
2
2
1
5
6.
САЩ
2
2
0
4
7.
Германия
2
1
1
4
8.
Австрия
1
3
0
4
9.
Франция
1
2
0
3
10.
Нидерландия
1
1
0
2
 
Чехия
1
1
0
2
  12.
Канада
0
1
2
3
13.
Китай
0
1
1
2
 
Корея
0
1
1
2
 
Нова Зеландия
0
1
1
2
16.
Полша
0
1
0
1
 
Словения
0
1
0
1
18.
БЪЛГАРИЯ
0
0
1
1
 
Белгия
0
0
1
0

 

Милано Кортина 2026

