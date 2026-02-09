Медия без
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 9 ФЕВРУАРИ

Днес, 20:28

 

ДЪРЖАВА

ЗЛ.

СР.

БР.

ОБЩО

           
1.
Норвегия
3
1
2
6
2.
Швейцария
3
1
0
4
3.
САЩ
2
0
0
2
4.
Австрия
1
3
0
4
5.
Италия
1
2
6
9
6.
Япония
1
2
2
5
7.
Германия
1
1
1
3
8.
Нидерландия
1
1
0
2
 
Франция
1
1
0
2
 
Чехия
1
1
0
2
 
Швеция
1
1
0
2
  12.
Китай
0
1
1
2
13.
Корея
0
1
0
1
 
Словения
0
1
0
1
15.
Канада
0
0
2
1
16.
БЪЛГАРИЯ
0
0
1
1
