|
|
ДЪРЖАВА
|
ЗЛ.
|
СР.
|
БР.
|
ОБЩО
|
1.
|
Норвегия
|
3
|
1
|
2
|
6
|
2.
|
Швейцария
|
3
|
1
|
0
|
4
|
3.
|
САЩ
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4.
|
Австрия
|
1
|
3
|
0
|
4
|
5.
|
Италия
|
1
|
2
|
6
|
9
|
6.
|
Япония
|
1
|
2
|
2
|
5
|
7.
|
Германия
|
1
|
1
|
1
|
3
|
8.
|
Нидерландия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|
Франция
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|
Чехия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|
Швеция
|
1
|
1
|
0
|
2
|
12.
|
Китай
|
0
|
1
|
1
|
2
|
13.
|
Корея
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
Словения
|
0
|
1
|
0
|
1
|
15.
|
Канада
|
0
|
0
|
2
|
1
|
16.
|
БЪЛГАРИЯ
|
0
|
0
|
1
|
1
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 9 ФЕВРУАРИ
Днес, 20:28
