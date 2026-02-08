Медия без
Българската смесена щафета си подобри олимпийския рекорд

Двамата ни ски бегачи останаха в миманса на скиатлона при мъжете

Днес, 16:45
Лора Христова (№21) изведе на трети пост българската щафета от 20-о на 15-о място
ЕПА/БГНЕС
Българската смесена щафета по биатлон (4х6 км) направи най-доброто си класиране на зимни олимпийски игри, след като в първото състезание по този спорт в Милано Кортина 2026 се класира на 16-о място.

Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова стартираха с последния №21, като намиращи се най-ниско в ранглистата на смесените щафети. Тодев (4 допълнителни патрона в стрелбата) и Илиев (6) бяха едва на 20-а позиция до средата на надпреварата. Жените обаче се представиха много силно. Лора Христова (2) изкачи българския квартет до 15-а позиция, а след това лидерката Милена Тодорова (3), макар да даде второто най-добро време в ски бягането на последните постове, все пак пропадна с едно място надолу и пресече финала 16-а, с изоставане от 3:30.5 мин. след шампионите от Франция.

Това все пак е рекордно класиране за българска смесена щафета от трите ѝ олимпийски участия досега - в Пьонгчанг 2018 нашите бяха 17-и, а в Пекин 2022 - 19-и.

Французите (Фабиан Клод, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмоно и Жулия Симон) изковаха титлата най-вече с женските постове, които наваксаха изоставането от 20 секунди спрямо дотогавашния лидер Германия. В крайна сметка щафетата им завърши с общо време 1:04:15.5 ч., като четиримата биатлонисти използваха само 7 допълнителни патрона и не правиха наказателна обиколка.

Сребърни медалисти (5 допълнителни патрона) станаха италианците (Джакомел, Хофер, Вирер Витоци) с изоставане от 20.5 сек., а на трето място (1 нак. обиколка и 3 доп.патрона) е квартетът на Германия (Щрелоф, Наврат, Фойт, Пройс) - на 1:12.9 мин.

Фаворитът и защитаващ титлата от Пекин 2022 си тим на Норвегия се провали на последния пост - Мареен Киркайде, която прави цели две наказателни обиколки и провали усилията на Мартин Улдал, Ветле Кристиансен и Каролине Кнотен, които вървяха на 4-6 секунди след французите дотогава. В крайна сметка Норвегия приключи на 4-о място, с изоставане от 1:32.2 мин.

 

Ски бегачите ни очаквано се представиха слабо

Двамата български ски бегачи при мъжете очаквано не успяха да надскочат възможностите си и останаха в миманса на скиатлона 10+10 км (класическо бягане+свободен стил). 

Марио Матиканов завърши на 62-ро място, с изоставане от 7:53.4 мин. след победителя Йоханес Клаебо (Нор). Даниел Пешков пък бе един от двамата сред 75-те стартирали, които не успяха да завършат състезанието. Другият бе гъркът Апостолос Ангелис.

А след този скиатлон Йоханес Хьосфлот Клаебо затвърди статута си на една от големите легенди в ски бягането. 29-годишният норвежец спечели своята шеста олимпийска титла и общо осми медал, след като със силен финал победи французина Матис Делож само с 2 секунди, затваряйки 20-те километра за 46:11 мин. Бронзовото отличие завоюва друг норвежец - Мартин Льовстрьом Нйенгет, изпреварен от Делож едва с 1 десета от секундата.

Клаебо, който има 15 златни медала от световни първенства, вече има титли от три поредни олимпийски игри - Пьонгчанг 2018 (индивидуален и отборен спринт, както и на щафетата 4х10 км), Пекин 2022 (индивидуален и отборен спринт) и Милано Кортина 2026, като това е първият му олимпийски триумф в скиатлона.

До края на игрите в Милано Кортина 2026 Матиканов и Пешков, както и единствената ни представителка в този спорт при жените - Калина Недялкова, ще стартират и в интервалните състезания на 10 км.

