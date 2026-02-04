САЩ спират със закон финансирането на WADA

В навечерието на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 напрежението между САЩ и Световната антидопингова агенция (WADA) ескалира, тъй като Щатите придвижват закон за спиране на финансирането ѝ. Законопроектът вече е приет от Сената.

Само част от него са клаузите за WADA, тъй като това е мащабният закон за финансовите услуги и общата администрация, който трябва да сложи край на продължаващото блокиране в САЩ. Той ще бъде подложен на окончателно гласуване в Камарата на представителите във вторник и след това трябва да бъде официално подписан от президента Доналд Тръмп.

САЩ са домакин на световното първенство по футбол това лято и на предстоящите летни и зимни олимпийски игри - Лос Анджелис 2028 и Солт Лейк Сити 2034, и такова решение може да има значителни последици за света на спорта. МОК вече заплаши да отнеме от страната зимната олимпиада през 2034 г.

САЩ искат от WADA външен одит и отчетност

Законопроектът включва формулировка, според която годишните вноски на САЩ към WADA от почти $4 млн. са обвързани с резултатите от "независим" одит, предназначен да гарантира, че организацията "действа в съответствие със своята мисия", съобщава в свой материал германската национална телевизия ARD.

Според проекта в WADA трябва да бъде извършен одит "от външни експерти по борба с допинга и опитни независими одитори ". Освен това антидопинговата агенция трябва да представи подробна разбивка на потенциалното използване на средства от САЩ. Членовете на такава група за одит в момента обаче не се избират от САЩ, а с процедура, наблюдавана от 42-членния Съвет на настоятелите на WADA.

Това е поредната ескалация във враждата между администрациите на САЩ и WADA. Първоначално, при президента Джо Байдън, САЩ отказаха да платят дължимата си годишна вноска от $3,6 млн. за 2024 г. Годишната сума, изисквана от WADA от САЩ, вече се е увеличила, достигайки $3,96 млн. за 2026 г. САЩ са и най-големият донор сред страните членки, които заедно осигуряват 50% от общия бюджет на WADA. Другата половина идва от олимпийските спортни федерации и МОК.

Пред ARD говорител на WADA подчерта, че Агенцията вече е "редовно независимо одитирана – финансово и по друг начин ". Той посочи други контролни мерки, включително неотдавнашно назначаване на "вътрешен одитор, който се фокусира върху управлението, управлението на риска и вътрешния контрол, включително оценката на спазването на вътрешните политики ". Мерките, изисквани от законопроекта на САЩ, обаче отиват значително по-далеч.

Риск за бъдещите олимпийски игри

От началото на втория мандат на Тръмп преди година САЩ вече се оттеглиха от Световната здравна организация (СЗО) и Парижкото споразумение за климата. Затова спортните чиновници са склонни да не предизвикват прекомерно американския президент. Въпреки това, когато миналата година присъди домакинството на Зимните игри, МОК включи специална клауза, позволяваща му да отстрани Солт Лейк Сити като домакин, ако САЩ "подкопаят" или не успеят да "запазят напълно" авторитета на WADA. Тогава начело на МОК бе Томас Бах, а новият президент Кърсти Ковънтри все още не е заела ясна позиция по спора.

При запитване от ARD, МОК е предпочел да не отправя нови заплахи срещу САЩ след последните събития. Говорител на олимпийския комитет е заявил, че въпросът за "хармонизирана глобална антидопингова стратегия" трябва да бъде решен между WADA и Американската антидопингова агенция (USADA). МОК приветства готовността на Олимпийския комитет на САЩ да посредничи и изразява увереност, "че въпросът ще бъде решен своевременно между WADA и USADA ".

Всичко започна от скандала с китайските плувци

Спорът между двете страни избухна през април 2024 г., след като ARD разкри, че WADA не е разследвала обвинения за допинг срещу 23-ма китайски плувци от 2021 г. насам. Това повдигна въпроси относно воденето на делата и общите приоритети на WADA.

Тези опасения не се ограничават само до САЩ. Антидопинговите агенции от 18 държави, включително Германия, призоваха WADA за реформи след случая с Китай. Германският Бундестаг също обсъди дали да прекрати годишната вноска на Германия от €1,4 млн., но я остави.