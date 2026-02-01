Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българин отново е световен рекордьор в силовия трибой

Емил Кръстев постигна невероятните 920 кг на най-голямата сцена в Шефилд

01 Февр. 2026
Емил Кръстев ликува пред публиката в Шефилд, след рекордния си трети опит на мъртва тяга
Ютюб
Емил Кръстев ликува пред публиката в Шефилд, след рекордния си трети опит на мъртва тяга

Най-силният български състезател в силовия трибой - Емил Кръстев, още веднъж подобри световния рекорд и бе една от големите звезди на най-престижното състезание в този спорт - Sheffield Powerlifting Championships. Надпреварата има гигантски за трибоя награден фонд (тази година 445 000 паунда), а в него участват само най-добрите 12 мъже и 12 жени на планетата, и то по индивидуална покана. 

На подиума в Шефилд 28-годишният бургазлия постигна 315 кг в първото упражнение - клек, 237.5 кг във вдигането от лежанка и 367.5 кг на мъртва тяга. Именно с последния си опит на тяга Кръстев не само подобри с 2.5 кг личното си постижение в това упражнение, но и си върна световния рекорд в трибоя на кат. 93 кг, като събра общо 920 кг. 

Точно преди година, отново в Шефилд, Емил направи световния рекорд 917.5 кг. След това обаче американецът Орхи Ръсел го увеличи с 500 грама на състезание в Джорджтаун (Кайманови о-ви) през юли. Сега върховото постижение отново е българско и по този начин Кръстев се доказа като №1 в най-атрактивната категория при мъжете, след като през юни стана и световен шампион.

В самото състезание между 12-те мъже в Шефилд българинът зае четвърто място в общото подреждане. Класацията се прави според процента на постигнатия трибой спрямо досегашния рекорд, като резултатът на Кръстев се оказа с 0.218% повече. Пред него се класираха тежкоатлети, които също подобриха световните рекорди в своите категории, но с по-големи проценти:

1. Остин Пъркинс (САЩ, кат. 74 кг) - 891 кг (5.753% над досегашния рекорд 843 кг)

2. Кйел Бакелунд (Нор, кат. 66 кг) - 782 кг (1.558% над досегашния рекорд от 770 кг)

3. Етиен Ел Шар (Ливан, кат. 120 кг) - 984 кг (0.562% над досегашния рекорд от 978 кг)

При жените общ победител стана французойката Тифани Шапон, която в най-леката категория до 47 кг събра трибой от 451.5 кг, с 3.793% над досигашния световен рекорд от 435 кг на американката Конър Хедър, поставен през юни 2025 г. в Кемниц (Гер).

Пълен запис от състезанието - ТУК:

Sheffield 2026 Powerlifting Championships
Sheffield 2026 is designed to elevate the sport of powerlifting, bringing together 24 of the top athletes from around the world to clash for the title of cha...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

силов трибой, Емил Кръстев

Още новини по темата

Българка стана световен вицешампион по силов трибой
16 Ноем. 2025

Български тежкоатлет стъпи на световния връх
13 Юни 2025

Наш тежкоатлет направи гигантски световен рекорд в трибоя
27 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ