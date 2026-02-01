Българин отново е световен рекордьор в силовия трибой

Най-силният български състезател в силовия трибой - Емил Кръстев, още веднъж подобри световния рекорд и бе една от големите звезди на най-престижното състезание в този спорт - Sheffield Powerlifting Championships. Надпреварата има гигантски за трибоя награден фонд (тази година 445 000 паунда), а в него участват само най-добрите 12 мъже и 12 жени на планетата, и то по индивидуална покана.

На подиума в Шефилд 28-годишният бургазлия постигна 315 кг в първото упражнение - клек, 237.5 кг във вдигането от лежанка и 367.5 кг на мъртва тяга. Именно с последния си опит на тяга Кръстев не само подобри с 2.5 кг личното си постижение в това упражнение, но и си върна световния рекорд в трибоя на кат. 93 кг, като събра общо 920 кг.

Точно преди година, отново в Шефилд, Емил направи световния рекорд 917.5 кг. След това обаче американецът Орхи Ръсел го увеличи с 500 грама на състезание в Джорджтаун (Кайманови о-ви) през юли. Сега върховото постижение отново е българско и по този начин Кръстев се доказа като №1 в най-атрактивната категория при мъжете, след като през юни стана и световен шампион.

В самото състезание между 12-те мъже в Шефилд българинът зае четвърто място в общото подреждане. Класацията се прави според процента на постигнатия трибой спрямо досегашния рекорд, като резултатът на Кръстев се оказа с 0.218% повече. Пред него се класираха тежкоатлети, които също подобриха световните рекорди в своите категории, но с по-големи проценти:

1. Остин Пъркинс (САЩ, кат. 74 кг) - 891 кг (5.753% над досегашния рекорд 843 кг)

2. Кйел Бакелунд (Нор, кат. 66 кг) - 782 кг (1.558% над досегашния рекорд от 770 кг)

3. Етиен Ел Шар (Ливан, кат. 120 кг) - 984 кг (0.562% над досегашния рекорд от 978 кг)

При жените общ победител стана французойката Тифани Шапон, която в най-леката категория до 47 кг събра трибой от 451.5 кг, с 3.793% над досигашния световен рекорд от 435 кг на американката Конър Хедър, поставен през юни 2025 г. в Кемниц (Гер).

Пълен запис от състезанието - ТУК: