На 39 г. Владимир Илиев влезе в Топ 10 на световния биатлон

Почти на 39 г. Владимир Илиев постигна своето пето класиране в Топ 10 на световния биатлон и първо от 7 години, като финишира 9-и в спринта на 10 км от предпоследния кръг за Световната купа в Отепяе (Ест).

Троянчанинът, който след 5 дни ще изпълни 39, този път бе безупречен в стрелбата и свали 10-те мишени, а после затвори 10-те км само 52.2 сек. по-бавно от победителя Стурла Холм Лагрейд (Нор), финиширал за 23:28.5 сек. също поваляйки всички 10 мишени. Илиев подели 9-ото място с чеха Витеслав Хорниг.

А призовата тройка след Лагрейд оформиха Емилиан Жаклен (Фр, 0 гр.) - с изоставане от 10.7 сек. след Лагрейд, и Филип Наврат (Гер, 0 гр.) - на 17.8 сек. Пред Илиев са още Исак Фрай (Нор), Кентен Файон Майе (Фр), Йохан-Олаф Ботн (Нор), Себастиан Самуелсон (Шв) и Оскар Ломбардо (Фр).

Най-големият успех в кариерата на Владимир Илиев е сребърния медал на 20 км индивидуално от световното първенство в Йостерсунд (Шв) през 2019 г. Останалите му влизания в Топ 10 са двете шести места - на преследване в Контиолахти (Фин) през сезон 2014/15 и на спринт в Поклюка (Слвн) през 2012/13, както и петата позиция на спринта в Нове Место (Чех) през 2016/17.

Илиев има шанс за още едно подобно представяне, тъй като в събота, в преследването на 12.5 км, ще потегли от девета позиция и само 52 секунди след Лагрейд.

Другите български участници в спринта в Отепяе не влязоха в Топ 60, който дава право на участие в преследването. Константин Василев е 81-и с 3 пропуска в стелбата, Васил Зашев (3 гр.) е 84-и, а световният шампион при юношите Георги Джоргов (2 гр.) остана 96-и.