Великолепната Лора Христова отново влезе в Топ 10 на биатлона

Великолепното представяне на българския женски отбор по биатлон на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 продължи и в днешното преследване на 10 км. Бронзовата медалистка от индивидуалните 15 км Лора Христова още веднъж се класира в Топ 10, а Милена Тодорова влезе сред първите 15.

Лора, която стартира 11-а, на минута и 13 секунди след победителката в спринта Мареен Киркайде (Нор), направи перфектна стрелба и повали всички 20 мишени, като се придвижи с 4 позиции нагоре, за да финишира на 7-о място. Милена пък потегли четвърта в преследването, но в стрелбата от положение прав допусна общо три грешки и пристигна на финала 14-а.

С това си чудесно представяне двете български националки си осигуриха и още едно индивидуално състезание на тези олимпийски игри - масовия старт, за който право имат само най-добрите 30 биатлонистки от състезанията в Милано Кортина 2026. Никога досега в олимпийската надпревара на 12,5 км не е участвала повече от една наша състезателка. Единствената досега българска биатлонистка в масов старт на игрите беше Екатерина Дафовска, финиширала 8-а при дебюта на дисциплината в Торино 2006.

"Дали това е моята олимпиада? Не знам дали е точно моята. Но се усещам прекрасно - сподели Лора Христова пред БТА. - Много се радвам, че направихме така, че да има очаквания към националния отбор по биатлон, към нашия тим. Радвам се, че успяхме да се класираме на предни позиции. На такива, че да виждаме българския флаг на таблото. Надявам се за следващите два старта отново да се представим подобаващо."

Титлата днес спечели местната любимка Лиза Витоци, която стартира почти заедно с Милена Тодорова - от пета позиция, но завърши с перфектна 100-процентова стрелба и успя да изпревари всички. Витоци финишира за 30:11.18 мин. под овациите на феновете в Антхолц-Антерселва.

Победителката от спринта Мареен Киркеайде (Нор) водеше убедително, но направи две фатални грешки на последна стрелба и изпусна златния медал. Все пак тя успя (с общо три неточни изстрела) да стигне до сребърния медал, на 28.8 сек. след Витоци. Трета завърши Суви Минкинен (Фин), която също стреля 20/20 и изостана с 34.3 сек. от шампионката

Пред Лора Христова завършиха още французойките Лу Жанмоно и Осеан Мишелон, както и германката Франциска Пройс. Освен троянчанката, Витоци и Минкинен, още само полякинята Наталия Сидорович направи 100-процентова стрелба, с която се придвижи от 41-во на 13-омясто, точно пред Милена Тодорова.

Седмото място на Лора е второто най-добро класиране на българка в преследване на олимпийски игри след третото място на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити 2002. Трета в тази класация остава Екатерина Дафовска, която достигна до 10-а позиция.

По-рано днес и последното индивидуално олимпийско участие на мъжете в българския отбор по биатлон бе белязано от много слаба стрелба. В преследването на 12.5 км и Благой Тодев бе затворен с обиколка и отстранен от състезанието, а Константин Василев финишира последен от завършилите 57 участници.

Тодев направи 5 грешни изстрела още на първите си две стрелби, изостана с 5:14 мин. и бързо бе затворен, след което съдиите го отделиха от трасето, както повелява правилникът. Василев също бе много слаб в стрелбата, но все пак бягаше малко по-бързо със ските и макар да натрупа 7 несвалени мишени, успя да се спаси от изваждане. Той обаче завърши последен от всички 57, които успяха да финишират.

Последното участие на мъжкия ни тим на стадиона за биатлон в Антхолц-Антерселва ще е в щафетата 4х7.5 км във вторник.

Олимпийски шампион в преследването стана Мартин Понсилуома. 30-годишният швед стартира седми, 47 секунди след победителя от спринта Кентен Фийон Майе (Фр), но направи само една грешка в 20-те си изстрела и постигна най-големия успех в кариерата си. Понсилуома има вече два олимпийски медала, тъй като стана вицешампион на 20 км в Пекин 2022. Той има и две световни титли в кариерата си - на спринт (2021) и с шведската щафета 2024). Златото е второ в олимпийско преследване за Швеция след триумфа на Бьорн Фери на игрите във Ванкувър 2010.

Трети медал от три старта на тези игри пък спечели Стурла Холм Лагрейд. Норвежецът добави сребро към бронзовите си отличия на 20 км и в спринта, след като завърши 20.6 сек. след Понсиулома, заради една грешна стрелба повече. Бронза бе завоюван от Емилиан Жаклен (Фр), който водеше преди последната стрелба, но в нея допусна две от своите общо три грешки и бе изпреварен.

Победителят от спринта - Фийон Майе, стигна до финала едва 7-и заради 5 грешки в изстрелите, изпреварен още от Ерик Перо (Фр, 1 гр.), втория в спринта Ветле Кристиансен (Нор, 3 гр.) и Йоханес Дали-Скйевдал (Нор, 3 гр.).