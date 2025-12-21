Медия без
Най-добрата ни биатлонистка влиза в болница в Австрия

Милена Тодорова ще бъде изследвана заради усложнения от прекарано заболяване

Днес, 16:28
Колебливото представяне на Милена Тодорова в последните състезания се обяснява от федерацията с прекарано вирусно заболяване преди сезона.
ЕПА/БГНЕС
Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова ще влезе утре в клиника в Залцбург, Австрия. Това заяви пред БНТ президентът на федерацията ни по биатлон Атанас Фурнаджиев. Тодорова ще бъде изследвана заради усложнения от прекаран вирус преди началото на сезона, от чийто последици тя не може да се представи на ниво в последните състезания. Състезателката дори пропусна по здравословни причини старта на 10 км преследване в Льо Гран Борнан в събота. Заради подобно прекарано вирусно заболяване се обяснява и неубедителното представяне на Благой Тодев при мъжете.

"За съжаление, двама от водещите ни състезатели - Милена Тодорова и Благой Тодев, изкараха тежък вирус точно преди сезона и не успяват да се възстановят напълно. Милена ще бъде в клиника в Залцбург за изследвания в понеделник, за да се види кое пречи за пълното ѝ възстановяване", обясни Фурнаджиев.

Той обаче заяви, че целта пред нея и останалите ни национали по биатлон е спечелване на медал на предстоящите зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026.

"Целите са медал от Олимпиадата, каквото зависи от нас е направено, осигурени са всички условия. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, от тук нататък зависи от физическото състояние на състезателите. В крайна сметка трябва и малко късмет. В момента разполагаме с едни от водещите треньори в света (б.ред. - Роберт Кабуков). Лекарят ни е украинец, вакс майсторът е италианец. Изоставаме обаче с материалната база, всички водещи отбори разполагат с лаборатории", обясни шефът на федерацията по биатлон.

