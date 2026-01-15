Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българската щафета в биатлона пропусна да направи рекорд

Националите ни от мъжкия отбор показаха най-точната си стрелба този сезон

Днес, 17:05
Константин Василев се движи на пето място по трасето за стербата си от положение прав
тв скрийншот
Константин Василев се движи на пето място по трасето за стербата си от положение прав

Българската мъжка щафета на 4х7.5 км се представи сензационно силно на стрелбището и за малко пропусна да постави абсолютен рекорд за най-добро наше класиране за Световната купа в историята. 

В Руполдинг (Гер) Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Васил Зашев до последната обиколка бяха в Топ 6, но в крайна сметка не издържаха и завършиха извън десетката.

На първи пост Тодев ползва само един допълнителен патрон и предаде щафетата на ветерана Илиев на 11-о място. Световният вицешампион на 20 км от 2019 г. също се справи само с един изстрел повече, като изведе българския квартет на 9-о място при предаването. Най-силно се представи Константин Василев, който на трети пост свали всички мишени от раз, излизайки след стрелбата от положение прав като лидер, заедно с шведа Понсиулома.

Василев предаде щафетата на Васил Зашев на 4-о място, едва на 7.5 сек. след лидерите от Швеция. Зашев удържа тази позиция и след първата си стрелба (5 от 5), но от положение прав не издържа и трябваше да сваля мишените с три допълнителни патрона, което го забави.

Това остави нашите на 12-о място (на 2:56.5 мин. от победителите) и им попречи да поставят рекорд за класиране на българска мъжка щафета. Той си остава 7-ото място от Руполдинг (Гер) през 2015 г., когато квартетът ни беше в състав Иван Златев, Димитър Парталов, Владимир Илиев, Димитър Герджиков и стреля 0+13.

Само по отношение на стрелбата българите имаха втория най-точен мерник с едва петте ползвани допълнителни патрона, заедно с германците, които завършиха трети. Най-добре стреляха естонците (0+4), което им донесе и петото място.

Победата бе за щафетата на Франция, която в началото прави и наказателна обиколка (1+4), но финишира за 1:08:58.1 ч. Втори (0+7) са норвеците, закъснели с 6.2 сек., домакините от Германия завършиха след още 1.7 сек., а Швеция (0+7) пресече финала 24 секунди след Франция.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

биатлон

Още новини по темата

Двама българи спечелиха първи точки за СК по биатлон
10 Яну. 2026

Българските биатлонисти останаха извън точките в Оберхоф
08 Яну. 2026

Най-добрата ни биатлонистка влиза в болница в Австрия
21 Дек. 2025

Милена Тодорова се изкачи с 18 места за СК по биатлон
14 Дек. 2025

Милена Тодорова е 12-а в спринта за СК по биатлон
12 Дек. 2025

Биатлонистите започнаха с 9-о място олимпийския сезон
29 Ноем. 2025

Русия окончателно бе свалена като №1 по медали в Сочи 2014
22 Май 2025

За първи път от 21 г. наша биатлонистка завърши сезона в Топ 15

23 Март 2025

Милена Тодорова пак влезе в Топ 10 на биатлона
21 Март 2025

Милена Тодорова завърши втора за Световната купа в Словения
15 Март 2025

Биатлонистите ни завършиха с 18-о и 28-о място в Нове Место
08 Март 2025

Милена Тодорова се изкачи с 3 места за Световната купа
07 Март 2025

Биатлонистката Милена Тодорова е 5-а в света

23 Февр. 2025

България е 11-а в света при единичните щафети в биатлона
20 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?