Българската щафета в биатлона пропусна да направи рекорд

тв скрийншот Константин Василев се движи на пето място по трасето за стербата си от положение прав

Българската мъжка щафета на 4х7.5 км се представи сензационно силно на стрелбището и за малко пропусна да постави абсолютен рекорд за най-добро наше класиране за Световната купа в историята.

В Руполдинг (Гер) Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Васил Зашев до последната обиколка бяха в Топ 6, но в крайна сметка не издържаха и завършиха извън десетката.

На първи пост Тодев ползва само един допълнителен патрон и предаде щафетата на ветерана Илиев на 11-о място. Световният вицешампион на 20 км от 2019 г. също се справи само с един изстрел повече, като изведе българския квартет на 9-о място при предаването. Най-силно се представи Константин Василев, който на трети пост свали всички мишени от раз, излизайки след стрелбата от положение прав като лидер, заедно с шведа Понсиулома.

Василев предаде щафетата на Васил Зашев на 4-о място, едва на 7.5 сек. след лидерите от Швеция. Зашев удържа тази позиция и след първата си стрелба (5 от 5), но от положение прав не издържа и трябваше да сваля мишените с три допълнителни патрона, което го забави.

Това остави нашите на 12-о място (на 2:56.5 мин. от победителите) и им попречи да поставят рекорд за класиране на българска мъжка щафета. Той си остава 7-ото място от Руполдинг (Гер) през 2015 г., когато квартетът ни беше в състав Иван Златев, Димитър Парталов, Владимир Илиев, Димитър Герджиков и стреля 0+13.

Само по отношение на стрелбата българите имаха втория най-точен мерник с едва петте ползвани допълнителни патрона, заедно с германците, които завършиха трети. Най-добре стреляха естонците (0+4), което им донесе и петото място.

Победата бе за щафетата на Франция, която в началото прави и наказателна обиколка (1+4), но финишира за 1:08:58.1 ч. Втори (0+7) са норвеците, закъснели с 6.2 сек., домакините от Германия завършиха след още 1.7 сек., а Швеция (0+7) пресече финала 24 секунди след Франция.