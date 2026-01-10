Двама българи спечелиха първи точки за СК по биатлон

И двамата българи, извоювали си право да стартират в преследването на 12.5 км от IV за Световната купа по биатлон в Оберхоф, спечелиха първите си точки този сезон.

Константин Василев потегли 57-и (на това място завърши в спринта преди два дни) и успя да се придвижи с 27 места напред, завършвайки 30-и след 3 грешки в 20-те си изстрела. Благой Тодев пък бе с №48 и също направи 3 грешки, финиширайки на 31-о място.

Така двамата национали влязоха в зоната на точките. Василев взе 11 и с тях заема 71-о място в генералното класиране, а Тодев спечели 10 и е веднага след него в подреждането.

Лидер за Световната купа излезе Томазо Джакомел. Италианецът, който преди два дни спечели спринта, днес стартира първи и задържа тази позиция, независимо от жестоката конкуренция на норвежеца Мартин Улдал. Джакомел направи цели 6 грешки в стрелбата, а Улдал - 4, като в крайна сметка първото място бе решено с 4.5 сек. Трети завърши Себастиан Самуелсон (Шв), изостанал с още 4.3 сек.

Джакомел е №1 в генералното класиране с вече 611 т., зад него е досегашният лидер Йохан-Олаф Ботн (Нор) с 560, а трети е Ерик Перо (Фр) с 529.

В Оберхоф се проведе и щафетното състезание на 4х6 км при жените. Българският отбор бе без лидера си Милена Тодорова, която все още лекува бактериална инфекция. Вместо нея на четвърти пост беше 18-годишната ѝ съгражданка от Троян Рая Аджамова.

Останалите в състава бяха Валентина Димитрова, Лора Христова, Мария Здравкова. Последната направи две наказателни обиколки след стрелбата от положение прав и предаде щафетата на Аджамова на 17-о място. След това младата Рая стигна само до стрелбището за първите 5 изстрела от положение легнал, свали си мишените без грешка, но точно в този момент бе затворена с обиколка от лидерката Жулия Симон (Фр) и тимът ни бе изваден от състезанието.

Победата спечели квартетът на Франция (Жанмоно, Мишелон, Бреза-Буше и Симон), които завършиха за 1:18.21.9 ч., като не правиха наказателна обиколка и ползваха само 8 допълнителни патрона. Топ 3 допълниха щафетите на Норвегия (1+7) - на 53.7 сек., и Германия (1+13) - на 1:28.4 мин.

Утре IV кръг за Световната купа в Оберхоф ще завърши с мъжката щафета на 4х7.5 км (от 12:00 бълг. време) и женското преследване (15:30 ч.).