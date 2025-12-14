Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Милена Тодорова се изкачи с 18 места за СК по биатлон

Лидерката на женския ни отбор се класира 28-а на преследването в Хохфилцен

Днес, 16:48
Благой Тодев опитва да навакса безнадеждното изоставане на българската щафета но състезанието в Хохфилцен
ЕПА/БГНЕС
Благой Тодев опитва да навакса безнадеждното изоставане на българската щафета но състезанието в Хохфилцен

Лидерката на женския ни отбор по биатлон - Милена Тодорова, се изкачи с 18 места в генералното класиране за световната купа след двете индивидуални състезания от II кръг в Хохфилцен (Ав).

В петък 27-годишната троянчанка завърши 12-а в спринта на 7.5 км, а днес отново спечели точки, като финишира на 28-о място в преследването на 10 км. Тодорова тръгна 51 секунди след победителката от спринта Лу Жанмоно, но допусна три грешни изстрела от общо 20 и в крайна сметка завърши на 2:05.8 мин. след първата - Лиза Витоци (Ит).

Това класиране донесе на Милена още 13 т. и тя вече има общо 52 в генералното класиране. Това ѝ отрежда 33-о място, след като преди този уикенд бе едва 51-ва с 10 т.

Другите две българки, участвали в преследването, не успяха да влязат сред първите 40, които печелят точки. С три грешки в стрелбата Лора Христова е 53-а - на 4:00.7 мин. от първото място, а Мария Здравкова - 59-а, от 59 финиширали след най-много грешки в стрелбата от всички (общо 7) и изоставане от 5:18.5 мин.

Витоци, която бе едва 14-а в спринта, успя да стопи изоставането си от 1 минута спрямо Жанмоно и със 100-процентова стрелба спечели преследването с време 28:31.5 мин. Втора завърши Ана Магнусон (Шв, трета в спринта), която допусна една грешка на стрелбището и изостана с 11.4 сек. Призовата тройка допълни втората от спринта Марек Киркайде (Нор, 3 гр.) - на 39.2 сек.

Лидер в генералното класиране остана Ана Магнусон, която вече има 314 т. на върха, следвана от Киркайде с 260 и останалата 7-а днес Лу Жанмоно с 241. 

По-рано днес в Хохфилцен бе и състезанието на мъжките щафети на 4х7.5 км. Българският квартет, в състав Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Васил Зашев се представи под възможностите си. Всичко тръгна зле още от първия пост, на който Синапов порзва 4 допалнителни патрона и прави три наказателни обиколки, като изостана значително. След това Благой Тодев ползва само два допълнителни патрона, а Владимир Илиев - един, но ветеранът в тима ни бе затворен с обиколка и щафетата ни трябваше да напусне състезанието.

Победи отборът на Норвегия (Дале-Скйевдал, Ботн, Лагрейд, Кристиансен) с време 1:1154.8 ч. (3 доп.патрона)у следван от тези на Франция (Клод, Жаклен, Фийон Майе, Перо) - на 43.1 сек. (+ 8 патрона) и Швеция (Нелин, Стефансон, Понсиулома, Самуелсон) - на 1:05.7 мин. (+ 9 патрона).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

биатлон

Още новини по темата

Милена Тодорова е 12-а в спринта за СК по биатлон
12 Дек. 2025

Биатлонистите започнаха с 9-о място олимпийския сезон
29 Ноем. 2025

Русия окончателно бе свалена като №1 по медали в Сочи 2014
22 Май 2025

За първи път от 21 г. наша биатлонистка завърши сезона в Топ 15

23 Март 2025

Милена Тодорова пак влезе в Топ 10 на биатлона
21 Март 2025

Милена Тодорова завърши втора за Световната купа в Словения
15 Март 2025

Биатлонистите ни завършиха с 18-о и 28-о място в Нове Место
08 Март 2025

Милена Тодорова се изкачи с 3 места за Световната купа
07 Март 2025

Биатлонистката Милена Тодорова е 5-а в света

23 Февр. 2025

България е 11-а в света при единичните щафети в биатлона
20 Февр. 2025

21-годишна постигна резултат №1 за България на световното по биатлон
18 Февр. 2025

Падна рекордът по световни титли на легендата в биатлона Бьорндален
15 Февр. 2025

Милена Тодорова с рекордно 14-о място на световното по биатлон
14 Февр. 2025

Българите започнаха с 15-о място на световното по биатлон
12 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ