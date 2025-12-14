Милена Тодорова се изкачи с 18 места за СК по биатлон

Лидерката на женския ни отбор по биатлон - Милена Тодорова, се изкачи с 18 места в генералното класиране за световната купа след двете индивидуални състезания от II кръг в Хохфилцен (Ав).

В петък 27-годишната троянчанка завърши 12-а в спринта на 7.5 км, а днес отново спечели точки, като финишира на 28-о място в преследването на 10 км. Тодорова тръгна 51 секунди след победителката от спринта Лу Жанмоно, но допусна три грешни изстрела от общо 20 и в крайна сметка завърши на 2:05.8 мин. след първата - Лиза Витоци (Ит).

Това класиране донесе на Милена още 13 т. и тя вече има общо 52 в генералното класиране. Това ѝ отрежда 33-о място, след като преди този уикенд бе едва 51-ва с 10 т.

Другите две българки, участвали в преследването, не успяха да влязат сред първите 40, които печелят точки. С три грешки в стрелбата Лора Христова е 53-а - на 4:00.7 мин. от първото място, а Мария Здравкова - 59-а, от 59 финиширали след най-много грешки в стрелбата от всички (общо 7) и изоставане от 5:18.5 мин.

Витоци, която бе едва 14-а в спринта, успя да стопи изоставането си от 1 минута спрямо Жанмоно и със 100-процентова стрелба спечели преследването с време 28:31.5 мин. Втора завърши Ана Магнусон (Шв, трета в спринта), която допусна една грешка на стрелбището и изостана с 11.4 сек. Призовата тройка допълни втората от спринта Марек Киркайде (Нор, 3 гр.) - на 39.2 сек.

Capolavoro! Lisa Vittozzi stuns with a 20/20 shooting to win the Pursuit in Hochfilzen.



It's her first World Cup victory since Canmore 2024, after sitting out last winter due to back issues. pic.twitter.com/9lJOYGONTL — International Biathlon Union (@biathlonworld) 14 декември 2025 г.

Лидер в генералното класиране остана Ана Магнусон, която вече има 314 т. на върха, следвана от Киркайде с 260 и останалата 7-а днес Лу Жанмоно с 241.

По-рано днес в Хохфилцен бе и състезанието на мъжките щафети на 4х7.5 км. Българският квартет, в състав Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Васил Зашев се представи под възможностите си. Всичко тръгна зле още от първия пост, на който Синапов порзва 4 допалнителни патрона и прави три наказателни обиколки, като изостана значително. След това Благой Тодев ползва само два допълнителни патрона, а Владимир Илиев - един, но ветеранът в тима ни бе затворен с обиколка и щафетата ни трябваше да напусне състезанието.

TWO FOR TWO!



Norway claims the Hochfilzen Men Relay in convincing fashion.



Make sure you join us in Hochfilzen on https://t.co/68nwqsvJs1 pic.twitter.com/o3TyuQHQe7 — International Biathlon Union (@biathlonworld) 14 декември 2025 г.

Победи отборът на Норвегия (Дале-Скйевдал, Ботн, Лагрейд, Кристиансен) с време 1:1154.8 ч. (3 доп.патрона)у следван от тези на Франция (Клод, Жаклен, Фийон Майе, Перо) - на 43.1 сек. (+ 8 патрона) и Швеция (Нелин, Стефансон, Понсиулома, Самуелсон) - на 1:05.7 мин. (+ 9 патрона).