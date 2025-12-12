Хари Кейн задмина всички легенди на Бундеслигата

ЕПА/БГНЕС По традиция Хари Кейн си прибра за спомен топката, с която отбеляза хеттрика при победата с 5:0 над "Щутгарт".

С хеттрика си срещу "Щутгарт" на 6 декември Хари Кейн не само помогна за победата на "Байерн" (Мюнхен) с 5:0 при гостуването им от XIII кръг на Бундеслигата, но и записа изключително впечатляващо постижение. 32-годишният англичанин стана футболистът, който най-бързо достигна до 10 хеттрика в германската елитна дивизия.

За това му бяха нужни само 76 мача и 3 сезона. А това е над два пъти по-експедитивно от всички останали - все легенди!

До момента играчът, направил най-бързо 10 хеттрика в Бундеслигата, беше легендарният Герд Мюлер - за 161 мача. Следващият е друг бивш германски национал - Марио Гомес, направил постижението на 187-ия си мач.

Следващите в този списък са Клаус Фишер (241 мача), Роберт Левандовски (324), Юп Хайнкес (335), Манфред Бургмюлер (353). Това прави постижението на Кейн още по-забележително.

Английският голмайстор на "Байерн" в момента е равен с Гомес и Бургсмюлер, които си остават с 10-те хеттрика. Останалите изброени имат повече. Кейн е най-близо да изравни Хайнкес, който 11 пъти е вкарвал по три гола в един мач. По-напред са Фишер (12 хеттрика) и Левандовски (16), а рекордьор е "баварската мечка" Герд Мюлер, който има общо 32, вкарани за 14 години (1965-1979).

Което означава, че съвсем обозрима следваща цел пред Хари Кейн е да излезе на второ място по хеттрикове.