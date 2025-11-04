Недосегаемият "Байерн" порази и европейския шампион

ЕПА/БГНЕС Халфът на ПСЖ Фабиан Руис е подпрял безпомощно ръце на кръста, гледайки как футболистите на "Байерн" празнуват първия гол на Луис Диас.

"Байерн" (Мюнхен) продължи тоталната си доминация в германския и европейския футбол. Баварският колос срази "Пари Сен Жермен" с 2:1 като гост в IV кръг груповата фаза в Шампионската лига и извоюва 16-а поредна победа от началото на сезона, продължавайки да надгражда абсолютния рекорд на Стария континент.

Двубоят на ст. "Парк де Пренс" в Париж беше предрешен след около половин час игра. Шампионът на Германия откри резултата срещу действащия европейски шампион още в 4-тата минута от Луис Диас, завършил светкавична атака след избита топка от френския вратар Лука Шевалие.

Колумбиецът отбеляза и втория гол в мача в 32-рата минута, когато открадна топката от краката на капитана на ПСЖ Маркиньос. Междувременно попадение на Усман Дембеле в 22-рата минута беше справедливо отменено заради засада.

В самия край на първата част Луис Диас се превърна от герой в грешник, изкарвайки си директен червен картон с безразсъдно подсичане отзад на Ашраф Хакими в добавеното време преди почивката. Макар и с човек по-малко през цялото второ полувреме, мюнхенци удържаха парижани до само един гол, вкаран от Жоао Невеш в 74-тата минута.

В другия най-очакван мач от вторнишката порция в ШЛ "Ливърпул" надигра "Реал" (Мадрид) с 1:0 у дома. Мърсисайдци отново напомниха за себе си в Европа, след като в предния кръг смазаха "Айнтрахт" (Франкфурт) с 5:1 като гости в Германия.

Единствения гол на ст. "Анфилд" тази вечер отбеляза Алексис Мак Алистър с глава след центриране на Доминик Собослай от свободен удар в 61-вата минута. Английският шампион доминираше през целия мач срещу рекордьора с 15 титли в най-силния клубен турнир, но беше спрян за по-изразителна победа от феноменалния вратар на испанците Тибо Куртоа.

Белгийският страж се намеси решително при не един и два удара. Куртоа извади наглед неспасяеми топки след изстрели на Доминик Собослай (два пъти), Върджил ван Дайк, Коди Гакпо и Мохамед Салах. "Червените" претендираха и за дузпа през първото полувреме заради игра с ръка на Орелиен Чуамени, но след консултация с VAR румънският съдия Ищван Ковач напълно отмени нарушението, след като прецени, че френският халф е действал неволно.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - IV КРЪГ



4 ноември

"Наполи" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 0:0

"Славия" (Прага) - "Арсенал" 0:3 (Сака 32-д, Мерино 46, 68)

"Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен) 1:2 (Жоао Невеш 74; Луис Диас 4, 32)

"Ливърпул" - "Реал" (Мадрид) 1:0 (Мак Алистър 61)

"Атлетико" (Мадрид) - "Юнион Сен Жилоа" 3:1 (Алварес 39, Галахър 73, Йоренте 90+6; Сайкс 80)

"Ювентус" - "Спортинг" (Лисабон) 1:1 (Влахович 34; Араухо 12)

"Тотнъм" - "Копенхаген" 4:0 (Джонсън 19, Одобер 51, Ван де Вен 64, Жоао Палиня 67)

"Олимпиакос" - ПСВ "Айндховен" 1:1 (Желсон Мартинс 17; Пепи 90+3)

"Будьо/Глимт" - "Монако" 0:1 (Балогън 43)



5 ноември

"Карабах" - "Челси" 19:45 (по bTV Action)

"Пафос" - "Виляреал" 19:45 (по Ринг)

"Манчестър Сити" - "Борусия" (Дортмунд) 22:00

"Интер" - "Кайрат" 22:00

"Бенфика" - "Байер" (Леверкузен) 22:00 (по Ринг)

"Брюж" - "Барселона" 22:00

"Аякс" - "Галатасарай" 22:00

"Олимпик" (Марсилия) - "Аталанта" 22:00