"Марица" влезе в ШЛ за 9-а поредна година

Днес, 19:59
Посрещачът на "Марица" Виктория Коева атакува покрай двойния блок на "Динамо", изграден от Матеа Петрович (№2) и Лорена Мария Сесар (№5), реализирайки една от осемте си точки в двубоя в "Колодрума".
CEV
Хегемонът в женския ни волейбол "Марица" (Пловдив) ще играе в групите на Шампионската лига за девета поредна година. Воденият от турския треньор Ахметджан Ершимшек български отбор смаза хърватския първенец "Динамо" (Загреб) с 3:0 (13, 10, 20) като домакин в зала "Колодрума" и преодоля III квалификационен кръг на най-престижната континентална клубна надпревара с общ резултат 6:0 гейма.

След като спечелиха първия мач само за 64 минути, тази вечер българските волейболистки се нуждаеха от 69 минути, за да приключат двубоя. Най-резултатна в неравната битка стана диагоналът Ива Дудова с 18 т. (4 аса, 2 блока), а с 9 т. допринесе централният блокировач Борислава Съйкова (3 аса, 3 блока). За гостите диагоналът Бояна Амбулия се оказа топреализатор с 8 т. (1 блок).

Предварително беше ясно, че ако влязат в основната фаза на ШЛ, пловдивчанки ще попаднат в група Е. В нея "Марица" ще се изправи по два пъти срещу френския "Льовалоа Пари Сен Клу", германския "Палмберг" (Шверин) и полския "Девелопрес" (Жешув).

Откриващият мач за "жълто-сините" е на 26 ноември (сряда) като гости в Полша.

