Ст. Костадинова: Няма как да бъда в Милано Кортина 2026

Загубилата изборите за председател на БОК Стефка Костадинова за първи път призна публично, че няма право да пътува с българската делегация за игрите в Милано Кортина 2026, както и че МОК е наложил наказание на нашия олимпийски комитет заради ситуацията след общото събрание на 19 март.

60-годишната олимпийска шампионка от Атланта`96 и доскорошна световна рекордьорка в скока на височина отдаде последна почит пред бореца Боян Радев, след което застана пред представители на медиите.

"Това, което се случва, е, че МОК наложи наказание на БОК и спря финансирането - това беше през юни", призна Костадинова.

След това заяви, че 80% от екипировката за българските олимпийци в Милано Кортина 2026 "вече е пристигнала". "Тази седмица чакаме само обувките и ще почне да се облича делегацията", добави тя.

Това ѝ изявление обаче е доста озадачаващо. Защото нейният екип проведе обществена поръчка за облекла на 80-членна делегация, в която имаше якета по 1100 лв., но в заданието не присъстваха обувки. А в регистъра няма друга обществена поръчка, с която да се търси кой да "обуе" българските олимпийци. В такъв случай остава екипът на Костадинова да е направил директно договаряне.

"Както виждате не се появявам медийно, не нападам никого, не обиждам никого, а този, който ме обижда лично и сипе простотия върху моето име - с него ще се видим в българския съд. Говоря за Данаил Димов (б.р. - избрания за генерален секретар на БОК от общото събрание на 19 март) - каза още Костадинова. - Този господин е казал, че съм зачеркната от МОК... Ами аз съм олимпийска шампионка. 37 години имам световен рекорд, 7-кратна световна шампионка съм. Трябва да питам МОК дали съм зачеркната, или ще ми вземат медалите - това са пълни глупости."

Запитана за делегацията и дали самата тя все пак ще присъства на олимпийските игри в Милано Кортина 2026, Стефка Костадинова отговори:

"Никакви проблеми няма, делегацията е обезпечена, всичко е платено. Така че тези внушения, които се правят, че ще бъде взет българският флаг, че ще участват без химн - това са пълни глупости, плашат се спортните хора. Аз няма да бъда [на зимните олимпийски игри], защото МОК признава временно г-жа Весела Лечева. А аз, понеже съм вписана [в Търговския регистър], дефакто аз отговарям за финансите, аз съм материално отговорно лице. Ще има българска делегация. Ще пътуват доста хора. Те [екипът на Лечева] изпратиха вече списъка. И президентът Радев ще пътува с шест човека. Предните олимпиади, например, президентът Плевнелиев е пътувал с един човек, президентът Първанов е пътувал с един човек. А сега президентът Радев ще пътува с шест човека."