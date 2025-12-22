Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ст. Костадинова: Няма как да бъда в Милано Кортина 2026

МОК наложи наказание на БОК и спря финансирането, призна загубилата изборите на 19 март

Днес, 13:01
Стефка Костадинова
тв скрийншот
Стефка Костадинова

Загубилата изборите за председател на БОК Стефка Костадинова за първи път призна публично, че няма право да пътува с българската делегация за игрите в Милано Кортина 2026, както и че МОК е наложил наказание на нашия олимпийски комитет заради ситуацията след общото събрание на 19 март. 

60-годишната олимпийска шампионка от Атланта`96 и доскорошна световна рекордьорка в скока на височина отдаде последна почит пред бореца Боян Радев, след което застана пред представители на медиите.

"Това, което се случва, е, че МОК наложи наказание на БОК и спря финансирането - това беше през юни", призна Костадинова.

След това заяви, че 80% от екипировката за българските олимпийци в Милано Кортина 2026 "вече е пристигнала". "Тази седмица чакаме само обувките и ще почне да се облича делегацията", добави тя.

Това ѝ изявление обаче е доста озадачаващо. Защото нейният екип проведе обществена поръчка за облекла на 80-членна делегация, в която имаше якета по 1100 лв., но в заданието не присъстваха обувки. А в регистъра няма друга обществена поръчка, с която да се търси кой да "обуе" българските олимпийци. В такъв случай остава екипът на Костадинова да е направил директно договаряне. 

"Както виждате не се появявам медийно, не нападам никого, не обиждам никого, а този, който ме обижда лично и сипе простотия върху моето име - с него ще се видим в българския съд. Говоря за Данаил Димов (б.р. - избрания за генерален секретар на БОК от общото събрание на 19 март) - каза още Костадинова. - Този господин е казал, че съм зачеркната от МОК... Ами аз съм олимпийска шампионка. 37 години имам световен рекорд, 7-кратна световна шампионка съм. Трябва да питам МОК дали съм зачеркната, или ще ми вземат медалите - това са пълни глупости."

Запитана за делегацията и дали самата тя все пак ще присъства на олимпийските игри в Милано Кортина 2026, Стефка Костадинова отговори:

"Никакви проблеми няма, делегацията е обезпечена, всичко е платено. Така че тези внушения, които се правят, че ще бъде взет българският флаг, че ще участват без химн - това са пълни глупости, плашат се спортните хора. Аз няма да бъда [на зимните олимпийски игри], защото МОК признава временно г-жа Весела Лечева. А аз, понеже съм вписана [в Търговския регистър], дефакто аз отговарям за финансите, аз съм материално отговорно лице. Ще има българска делегация. Ще пътуват доста хора. Те [екипът на Лечева] изпратиха вече списъка. И президентът Радев ще пътува с шест човека. Предните олимпиади, например, президентът Плевнелиев е пътувал с един човек, президентът Първанов е пътувал с един човек. А сега президентът Радев ще пътува с шест човека."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Стефка Костадинова

Още новини по темата

СГС отсъди срещу Весела Лечева по едно от делата за БОК
19 Дек. 2025

БОК купил якета по 1100 лв. за олимпийците ни в Милано Кортина 2026

10 Дек. 2025

Съдът отхвърли още една жалба срещу Весела Лечева за БОК
18 Ноем. 2025

Съдът призна избора на Лечева за председател на БОК
31 Окт. 2025

Изпълкомът на МОК се зае с БОК
27 Септ. 2025

Стефка Костадинова: Чакаме съдът да каже за БОК
23 Септ. 2025

Съдът привлече и Весела Лечева към делото за БОК
19 Септ. 2025

МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова
17 Септ. 2025

Екипът на Стефка Костадинова мъгляво заплаши МОК със съд
01 Юли 2025

МОК заплаши Стефка Костадинова с подвеждане под отговорност
19 Юни 2025

МОК записа Весела Лечева като председател на БОК
19 Май 2025

МОК прати писмо, че признава избора на Весела Лечева в БОК
17 Май 2025

Комуникацията в БОК пак се разпадна
07 Май 2025

Лечева и Костадинова се разбраха, но не съвсем
23 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ