Съдът привлече и Весела Лечева към делото за БОК

Решаването на първото дело по оспорването на решенията на Общото събрание на БОК, на което на 19 март за председател бе избрана Весела Лечева, бе отложено за 7 ноември от 15:45 ч. Софийският градски съд присъедини към делото и самата Лечева, както и един от членовете на нейното Изпълнително бюро - Слави Бинев, президент на федерацията по таекуондо.

Всъщност съдия Весела Трайкова Живкова Офицерска днес гледа общо 4 от подадените срещу решенията на Общото събрание 7 обжалвания. Към най-първо подадената по време жалба - на Белчо Горанов (генерален секретар на БОК при досегашния председател Стефка Костадинова) - бяха добавени и тези на бившите лекоатлети Атанас Търев, Христо Марков и Пламен Кръстев, които са индивидуални членове на олимпийския комитет.

Нито един от тях не се яви в Съдебната палата, а БОК бе представляван от адвокат Теодора Златева. Именно тя бе на прицела на генералния секретар на новото Изпълнително бюро на олимпийския комитет Данаил Димов след края на заседанието.

"Чрез поведението на процесуалния представител на БОК (адв.Златева) за пореден път Стефка Костадинова превърна решенията на ОС в пълен фарс. БОК е ответник по тези дела и той трябва да се защитава, а поведението на представителя на БОК беше да подпомага ищците. Затова казвам, че това поведение е позорно, подигравка с целия БОК, и се превръща в позорно петно за цялото олимпийско движение и българския спорт. С това Костадинова просто е на път да изтрие всички велики неща, които направи като спортистка."

Според Данаил Димов "съдът си върши работата, председателката даже много скоро, съобразно натоварения график, насрочи следващото заседание."

"Единственото необяснимо нещо е поведението на представителя на БОК. Той трябваше да възрази твърдо срещу фактите, които се сочат в исковата молба за някакви нарушения. А основното му искане беше съдът да отмени определението, с което е присъединил г-жа Лечева като страна по делото, т.е. БОК не иска Лечева да участва в делото. Аз не видях нито едно процесуално действие или изявление, с което те да се мъчат да оборят тези искови молби, т.е. прозира един пълен синхрон между ответника и ищците, което е абсурдно", добави Димов.

Той коментира и една от основните тези на обжалващите решенията на Общото събрание от 19 март - че Весела Лечева не е подала навреме документи като кандидат за председател.

"От членове на предишното Изпълнително бюро - Любо Ганев и Румен Стоилов, знаем, че Стефка Костадинова още тогава е била против да се приеме кандидатурата на Весела Лечева. Но на заседанието на Изпълнителното бюро именно адвокат Златева, която беше и прдседател на комисията по избора по време на събранието, е казала че документите са подадени в срок и няма как да бъде отхвърлена канддидатурата на Лечева на това основание. И Изпълнителното бюро е гласувало да бъде допусната на Общото събрание. А на самото събрание 5-членната изборна комисия, с председател адвокат Златева, подписа единодушно протоколите след избора", изтъкна Данаил Димов.