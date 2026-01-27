Още двама български спортисти са наказани за допинг

Инстаграм Микаел Методиев (клекналият в средата) ликува със съотборниците си от Les Dauphins след спечелването на титлата на Белгия през миналия сезон

Националният антидопингов център е добавил нови две имена на български спортисти в списъка със санкционирани, с което броят на наказаните в рамките на миналата година нарасна на деветима.

Новите имена са на национала по водна топка Микаел Методиев и на европейския вицешампион по самбо Пламен Йорданов.

Ватерполистът Методиев, който е основна част от националния ни отбор, е със спрени права за 2 г. заради употреба на енергийния стимулант метилхексанамин. Неговото наказание е наложено със задна дата - от 20 юни 2025 г., и ще е активно до 20 юни 2027 г.

Пробата е взета на състезание, според документите. Най-вероятно това е станало между 9 и 11 юни 2025 г., когато националният ни отбор бе на европейска квалификация в Тбилиси. Там той претърпя две тежки загуби - 10:41 от домакина Грузия и 9:16 от Израел. А в последния двубой постигна и първата си победа от 22 години - 14:13 над Швейцария, като Методиев реализира 4 гола, включително и победния 1 секунда преди края.

Любопитен факт е, че ватерполистът освен това е картотекиран за сезон 2025/26 и като център в отбора на "Димън Слейърс" от аматьорската баскетболна лига (НАБЛ). Санкцията му е въз основа на нарушение на чл. 2.1 и чл. 2.2 от Световния антидопингов кодекс, който, най-общо, визира употребата на забранени субстанции от спортистите.

Самбистът Пламен Йорданов бе уличен още през април 2025 г. от Международната агенция за тествания (ITA) в употреба на мелдоний. Сега процедурите по разглеждане на неговия случай са завършили и той е наказан за 4 години, като забраната му да се състезава тече от 2 декември 2025 г. и ще бъде вдигната на 2 декември 2029 г.

Придобилият печална слава преди 10 години мелдоний се приема в спорта за увеличаване на издръжливостта при големи физически натоварвания и при силно нервно-психическо напрежение по време на състезания. Той влезе в забранителния списък през 2016 г., а Йорданов е бил тестван на Евро 2025 в Кипър, където загуби финала в тежка категория (над 98 кг) на бойното самбо от руснака Михаил Мохнаткин.

Антидопинговият център поддържа и списък със спортистите, които са с временно замразени права, докато случаите им бъдат приключени. Новото име там е на ветерана в тениса на маса Йонко Ненков, който на 14 юни 2025 г. - първия ден от II турнир във Висшата лига в Дупница, е дал положителна проба за Carboxy-THC (съединение, потвърждаващо предишна употреба на канабис).

"Сега" изпрати преди 10 дни въпроси по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на Антидопинговия център по още една тема около забранените вещества в спорта. Очакваме до края на седмицата, според срока, указан в ЗДОИ, справка за това колко български състезатели са поискали и получили разрешения за терапевтична употреба на забранени препарати поради различни медицински причини.