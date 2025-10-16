Медия без
Още двама български спортисти са наказани за допинг

Трети е със спрени състезателни права и очаква санкцията си

Днес, 16:13
Борецът Джемал Али е един от наказаните за допинг тази година
Нови две имена са добавени в списъка с наказани спортисти на Националния антидопингов център и така общият им брой за 2025 г. нарасна на седем. Новите са борецът Джемал Али и лекоатлетът Велин Коваленко, които се присъединяват към санкционираните по-рано петима състезатели

Али, който е европейски вицешампион за юноши и има още два медала от континентални първенства в долните възрастови групи, е санкциониран за 3 години заради положителна проба за дехидрохлорметилтестостерон. Пробата му е взета на състезание. Наказанието на бореца, който на Евро 2020 в Рим стигна до схватка за бронза в кат.79 кг на свободния стил, ще е в сила до 3 юли 2028 г.

Велин Коваленко пък е санкциониран за 4 години, считано от 12 август 2025 г., по чл.6.1.3. от Наредбата за антидопингова дейност - "избягване на вземане на проба; отказ от или неучастие във вземане на проба от спортист без уважителни причини". 

30-годишният лекоатлет на "Берое" се състезава в бяганията на 400 и 800 м и има една национална титла на открито и две в зала. Той участва на държавното първенство на стадиона на НСА в началото на август, като на 400 м финишира трети за 48.94 сек. Възможно е именно тогава да е отказал да даде допингпробата, тъй като е записано, че провинението му е в състезателни условия.

В списъците на Националния антидопингов център има и още един спортист, уличен в употреба на забранени вещества по време на състезателна проверка. Сумистът Пенко Йочев обаче е бил тестван от международната федерация ISF на 25 май и в организма му са открити тестостерон и норандростерон. Състезателните му права са замразени, считано от 30 август в очакване на решение за наказанието му.

