"Лудогорец" потрепери за историческа победа в Лига Европа

Норвежкият треньор донесе търсения стимул и разградчани спечелиха срещу "Селта"

27 Ноем. 2025Обновена
Сърбинът Петър Станич (вдясно) поздравява феновете на "Лудогорец" след третия си гол във вратата на "Селта".
ЕПА/БГНЕС
Сърбинът Петър Станич (вдясно) поздравява феновете на "Лудогорец" след третия си гол във вратата на "Селта".

"Лудогорец" победи с 3:2 като домакин испанския елитен "Селта" в мач от основната фаза на Лига Европа. Назначаването на норвежеца Пер-Матиас Хьогмо за треньор на българския шампион даде търсения ефект и тимът постигна първата си победа срещу испански отбор при 11-ия си опит в европейските турнири. Това бе и първа победа на български отбор над испански изобщо от 1991 година насам, когато "Славия" би с 1:0 "Осасуна".

Мачът на ст. "Хювефарма Арена" започна отлично за домакините, които поведоха в 11-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Мануел Фернандес срещу Кайо Видал. Точен бе Петър Станич. По-късно сърбинът оформи хеттрик след около час игра. В 49-ата минута той се възползва от пас на Оливие Вердон, а в 61-ата вкара втора дузпа. И отново Фернандес фаулира Видал, макар че първоначално главният рефер Балаш Берке показа жълт картон на футболиста на "Лудогорец" за симулация. След преглед с VAR решението бе променено и картонът бе анулиран. А Станич стана едва третият футболист в историята на "Лудогорец", който записва хеттрик в Европа след Клаудиу Кешеру и Елвис Ману.

"Селта" обаче показа, че неслучайно е на 12-о място във временното класиране на Ла Лига и върна два гола. Точни бяха Пабло Дуран в 70-ата минута и Жонес Ел-Абделауи с красиво воле в 6-ата минута след 90-ата. За повече обаче отборът на Виго нямаше време и така "Лудогорец" успя да се зарадва, макар и инфарктно, на втората си победа в Лига Европа този сезон.

След този успех разградчани се изкачиха на 25-о място с 6 точки и са точно под позицията, даваща право на участие в плейофите за място на 1/8-финалите. Следващият мач на шампионите ни е на 11 декември, когато в Разград ще гостува гръцкият ПАОК.

 

ОТЗИВИ

Треньорът на "Селта" Клаудио Хиралдес не скри, че не е очаквал такава тактика от "Лудогорец". "Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе "Лудогорец", особено със смяната на позициите. Изненада ме играта и търсенето на засада от страна на "Лудогорец". Всички са очаквали "Селта" да дойде и да бие с 5:0, но такива мачове вече отдавна не се случват. Не стояхме добре. Кайо Видал ни затрудни много", каза той.

Наставникът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо коментира: "Отборът разполага с много добри играчи. Доволен съм от начина, по който играха и се държаха днес. Направихме много добро първо полувреме. Играехме между линиите, имахме добри ситуации, вкарахме гол. Беше хубаво, че държахме топката. Центърът ни беше наситен. Крилата ни бяха добре позиционирани и се придвижваха добре в атака. Иван Йорданов се включи много добре. Контролирахме в дълъг период средата на терена със Станич, Нареси и Дуарте. През последните 20-25 минути те контролираха повече топката, но не създаваха чак толкова много шансове. Защитата и вратарят се справиха по най-добрия начин. Това е начинът, по който искам да играят. Това е отборна победа, но искам да кажа, че Станич изигра фантастичен мач. Намери начин да излезе от пресата и да се позиционира."

 

ДЕСПОДОВ ВЛЕЗЕ КАТО РЕЗЕРВА ПРИ РАВЕНСТВО

Преди мача си с "Лудогорец" отборът на ПАОК завърши наравно - 1:1, като домакин на норвежкия "Бран". Кирил Десподов влезе като резерва за отбора от Солун в 79-ата минута, когато замени Тайсон. В края на мача капитанът на българския национален отбор получи жълт картон.

Рефер №1 в ранглистата у нас Георги Кабаков пък ръководи мача "Астън Вила" - "Йънг Бойс" (2:1), също в Лига Европа. Нашият съдия се справи добре с мача и показа три жълти картона - два на домакините и един на швейцарския тим. Кабаков нямаше проблеми на терена, но такива имаше по трибуните. След гола на Дониел Мален за 1:0, играчът на домакините започна да се радва пред феновете на "Йънг Бойс" и един от тях го улучи с бутилка по главата. Последваха безредици и няколко привърженици на гостите бяха арестувани. Мален все пак продължи мача.

Радослав Гидженов пък беше главен съдия при победата на "Омония" (Никозия) с 2:0 над "Динамо" (Киев) в Кипър в двубой от Лигата на конференцията. В 34-ата минута той отсъди дузпа за домакините, от която Семедо откри резултата. Гидженов показа общо седем жълти картона.

В същия турнир националният вратар Димитър Митов изигра цял мач за "Абърдийн" при домакинското равенство 1:1 с арменския "Ноа".

 

