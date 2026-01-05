Медия без
Двама президенти бяха сред хилядите, изпратили Димитър Пенев

Четвъртите в света от 1994 г. се събраха заедно, за да почетат своя треньор

Днес, 12:36
Футболистите от славния отбор, предвождан от Димитър Пенев, който се класира на четвърто място на Мондиал 1994, изпращат с аплодисменти своя Стратег.
Президентите на България от 1997 до 2002 г. Петър Стоянов и от 2002 до 2012 г. Георги Първанов бяха сред хилядите, дошли на Националния стадион "Васил Левски", за да отдадат почит на легендарния треньор Димитър Пенев, който почина в събота на 80-годишна възраст.

"Освен големите му успехи като футболист, освен това, че той завоюва най-големия успех, който български треньор по футбол е завоювал някога, мисля, че най-важното му качество, с което ще остане, той беше обичан човек. Той беше обичан от футболисти, от българската общественост и с това ще го запомня. Аз го познавам повече от 35 години", заяви Стоянов.

На поклонението бяха дошли също кметът на София Васил Терзиев, спортният министър Иван Пешев и др. Отсъстваше обаче президентът на БФС Георги Иванов, както и неговият предшественик Борислав Михайлов, който се възстановява от прекаран инсулт. По обясними причини липсваше и племенникът на Димитър Пенев - Любослав, който се лекува в Германия от онкологично заболяване. Не присъстваше и бившият национал, а по-късно и национален треньор Петър Хубчев, който се възстановява също в Германия. Нямаше го и бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров. 

Поклонението пред тленните останки на легендарния треньор започна в 10:00 ч., но доста по-рано се бяха стълпили желаещи да се простят с него. Церемонията всъщност започна 20-ина минути преди официалното начало, като гвардейците от Националната гвардейска част и Гвардейския духов оркестър бяха строени на входа на стадиона. При пристигането на автомобила с тленните останки на Пенев оркестърът изпълни траурния марш "Вий жертва паднахте", след което гвардейците заеха "За почест" и така ковчегът беше внесен на стадиона. Той беше изложен на пистата пред сектор А, където се изви огромна опашка от дошли да се простят с Димитър Пенев.

Сред присъстващите бяха почти всички от славния отбор, донесъл най-големия успех във футбола ни (и най-големия в треньорската кариера на Пенев) - четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

"Усмивката никога няма да спре, такъв беше той - винаги усмихнат и загрижен за нас. Много труден момент за нас. Имах щастието да работя много, много години с него. До последния ден той беше такъв - усмихнат, помагаше на всеки. Само с най-хубавото можем да го помним - като баща, треньор, приятел. Той остана това, което е - Стратега", заяви Стоичков.

Церемонията беше организирана от ЦСКА, чийто почетен президент беше Димитър Пенев. Целият отбор на "червените" също бе дошъл на поклонението. Сред присъстващите бе и Димитър Бербатов. "Като идвахме насам с Марто (б.ред. - Мартин Петров) и момчетата, си спомнихме историите с него, позитивните неща, които минахме, шансът, който даде на всички нас, за да стартират нашите кариери. Сърцата на всички плачат, не мисля, че някой може да каже нещо лошо за Старшията. Той беше обединител. Суетата му беше чужда, това го държеше здраво на земята. За нас той беше като втори баща", заяви той.

Хиляди бяха желаещите, наредили се на опашка, за да се простят с легендарния треньор по време на поклонението на ст. "Васил Левски".
Президентите на България Георги Първанов (на преден план) и Петър Стоянов (зад него) са се наредили да си вземат сбогом с Димитър Пенев.
