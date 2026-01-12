Видни фактори настояват стадионът на ЦСКА да носи името на Димитър Пенев

СПОРТАЛ Пред строящия се стадион на ЦСКА беше обособен кът в памет на Димитър Пенев и стотиците минали оттам фенове са допълнително потвърждение в полза на гласовете съоръжението да носи името на легендарния треньор.

Все повече стават гласовете в подкрепа на инициативата новия стадион на ЦСКА да носи името на починалия на 3 януари легендарен футболист и треньор Димитър Пенев.

Поредният, който се обяви за това, бе бившият президент на ЦСКА и впоследствие на БФС Валентин Михов. "За мен лично трябва (б.ред. - стадионът да носи името на Пенев), но това ще го реши ръководството на ЦСКА. Каквото и да е кръстено на Димитър Пенев, за мен е нещо, което винаги си остава в историята", заяви Михов пред БНТ. Също пред държавната телевизия думи в тази посока каза и друг прочут бивш футболист и треньор на ЦСКА - Аспарух Никодимов: "Няма да е зле, ако "Българска армия" се казва така (б.ред. - на Пенев), защото той е дал достатъчно. Може би имаме и други играчи, които също са дали, но Пената беше голяма фигура в българския футбол."

Преди това и Димитър Бербатов се бе обявил за същото. "Аз съм с две ръце "за", но това не е решение, което лесно може да се вземе. Ще има хора, които може да са на различно мнение. Той заслужава такава чест. Стадион "Димитър Пенев" звучи тъжно, но той заслужава (...) Димитър Пенев заслужава паметник пред новия стадион, както "Манчестър Сити" и "Арсенал" например имат статуи пред стадионите си", коментира Бербатов пред "Дарик радио".

На поклонението пред Димитър Пенев и друг легендарен играч, а по-късно директор при "червените" - Емил Костадинов, също изрази мнение, че най-нормалното нещо е бъдещият стадион да бъде кръстен на Пенев.

Дори и най-дългогодишният служител в клуба (б.ред. - и много близък приятел на починалия треньор) - домакинът Добри Димов, каза пред "Спортал": "Малко е стадионът да се казва Димитър Пенев, но този стадион трябва да се казва Димитър Пенев. Поне според мен. Но си има собственици, договори..."

Феновете на ЦСКА също масово подкрепят идеята.

За момента от ръководството на клуба не са коментирали ширещата се инициатива. От близо година се знае, че се водят преговори с големи компании за спонсорски договор, който да включва и именуването на стадиона на избраната фирма. На следващия ден след кончината на Пенев от ЦСКА обявиха, че ще кръстят на него строящата се детско-юношеска академия, която също предстои да бъде завършена в близко бъдеще.

"Това е решение, което е не само заслужено, но и символично. Тази символика трябва да бъде вплетена в ценностите на ЦСКА и в ежедневната работа с младите футболисти, за да се знае какъв път трябва да се следва", каза по повода спортният директор на ЦСКА Бойко Величков.