Късна победа качи ЦСКА на третото място

ЦСКА, който в края на август м.г. беше на последно място в класирането на Първа лига, вече е трети след днешната победа с 1:0 над "Славия" в мач от XXII кръг. Така тимът на треньора Христо Янев се изравни по точки - по 40, с "ЦСКА 1948", като измести съперника си за симпатиите на "червените" фенове, благодарение на по-добри показатели от директните двубои. Все пак "ЦСКА 1948" е с мач по-малко.

Успехът над "Славия" обаче дойде много трудно. Мачът на ст. "Васил Левски" бе доста оскъден на качествен футбол и най-важното беше, че се състоя. Това стана, след като през деня служители на стадиона, както и хора от ЦСКА, включително и от ръководството, участваха в почистването на терена от натрупания сняг.

Всъщност единственият красив момент в двубоя бе голът. Вкара го колумбиецът Алехандро Пиедраита чак в 82-ата минута. С доста нестандартно изпълнение на задна ножица той не остави шансове на вратаря на "Славия" Леви Нтумба.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев беше много доволен: "Първо искам да благодаря на всички, които помогнаха да се изчисти терена, да се играе мачът, да станем свидетели на този гол на Пиедра. Срещнахме отбор, който ни затрудни, не ни остави пространства. Възползвахме се от една от първите си възможности. Ще има такива мачове до края. Трябва да сме постоянни и да не се предаваме до края. Във всеки един момент някой от нас трябва да вземе магическата палка. Трябва всички ние да разберем, че като отбор можем да успеем, но трябва да сме здраво стъпили на земята, да знаем, че всеки е важен и в даден етап може да е на терена. Имаме футболистите, които са ни нужни. Нещо много важно - в предходните два мача хората от пейката решиха мачовете. Не трябва да спираме да вярваме в себе си."

След загубата наставникът на "Славия" Ратко Достанич похвали попадението на Пиедраита: "Такъв гол не се вижда всеки ден или всеки мач. Еврогол, определено, не мога да кажа нищо повече. Моите футболисти дадоха всичко от себе си, всеки направи добър мач. ЦСКА има добър треньор, добре е подреден тактически. Направихме всичко възможно, но понякога трябва да имаш и малко късмет. Аз казах на футболистите, че всичко зависи от тях. Направиха 11 мача без загуба, дадоха всичко от себе си. Знаем какво точно искаме, даваме максимума от себе си. Няма да се оплакваме, продължаваме да работим. Резултатите ще дойдат, ако работим, както го правим и досега. Влияят загубите. Когато дадеш всичко от себе си, но не върви, е така. Сега имахме още повече желание и хъс."