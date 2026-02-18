Медия без
Фаворитите за купата се паднаха един срещу друг на 1/2-финалите

Финалът от миналия сезон между "Лудогорец" и ЦСКА ще се повтори отново, но на предпоследния етап

Днес, 13:00
Спортният директор на "Арда" Ивайло Петков (вдясно) е изтеглил топка от урната по време на днешния жребий за 1/2-финалите за Купата на България.
Стопкадър/Спортал
Спортният директор на "Арда" Ивайло Петков (вдясно) е изтеглил топка от урната по време на днешния жребий за 1/2-финалите за Купата на България.

Големите претенденти за Купата на България, които достигнаха до 1/2-финалите - "Лудогорец" и ЦСКА, ще се срещнат помежду си на този етап. Това определи тегленият днес жребий в централата на БФС. Победителят от тази двойка ще бъде определен в два мача, като първият ще е в Разград.

Сблъсъкът между фаворитите за трофея е всъщност повторение на миналогодишния финал на 22 май, когато "Лудогорец" победи с 1:0 ЦСКА пред претъпкания с "червени" фенове ст. "Васил Левски".

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира след жребия: "Лудогорец" е сред добрите отбори в България, така че очаквам интересни мачове. Всички препятствия са големи. Нашата програма не се променя, защото имаме ясна цел. Имаме си нашата работа за вършене. Така приемаме предизвикателството. Според мен е по-добре с две срещи в турнирен вариант."

Другата двойка противопоставя двукратния носител на купата (2019, 2020) "Локомотив" (Пд) срещу финалиста от 2021 г. "Арда". "Късмет (б.ред. - че съперник не е "Лудогорец" или ЦСКА) е силно казано, няма слаби отбори. Имаме цели и задачи, които гоним. Гоним класиране за европейските турнири през първенството или Купата. Изглежда, че ще бъде по-лесно през Купата, но имаме два мача срещу "Локомотив" (Пловдив), които не се знаят как ще свършат, а след това има и финал", заяви спортният директор на "Арда" Ивайло Петков.

Първите срещи ще се играят на 7 и 8 април, а реваншите - на 21 и 22 април. Финалът ще се проведе на 21 май отново на ст. "Васил Левски".

 

ЖРЕБИЯТ ЗА 1/2-ФИНАЛИТЕ

"Арда" - "Локомотив" (Пд) 
"Лудогорец" - ЦСКА

