Треньорът на "Лудогорец" се надява на домакинския фактор срещу "Ница"

Хьогмо увери, че всички в отбора са силно мотивирани за задължителната победа утре

Днес, 15:35
Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо изрази увереност по време на днешната си пресконференция, че утре отборът му ще спечели срещу "Ница" и ще продължи в следващата фаза на Лига Европа.
Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо изрази увереност по време на днешната си пресконференция, че утре отборът му ще спечели срещу "Ница" и ще продължи в следващата фаза на Лига Европа.

Домакинството ще бъде един от факторите, които ще решат утрешния двубой между "Лудогорец" и "Ница" от последния кръг в редовната фаза на Лига Европа. Това мнение изрази треньорът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо.

Двубоят е от голямо значение за "Лудогорец", тъй като само победа ще даде шанс на разградчани да влезе сред първите 24 тима, които продължават в елиминационната фаза. В момента българският шампион е на 25-о място със 7 точки и се надява утре да сгреши някой измежду "Селтик", който е с 8 точки, или "Лил", "Бран" и "Йънг Бойс", които са с по 9 точки.

"Имаме увереност, че вкъщи сме вкарали шест гола в последните два мача в Европа. Цялата група е мотивирана за тази среща. Всички футболисти са фокусирани. Играчите са подготвени, дори като влязат от пейката, да направят разликата. Ще видим какво ще се случи", коментира норвежецът. Относно утрешния съперник той заяви: "Отбори като "Рейнджърс" и "Ница" винаги искат да се представят в най-добрата си светлина, особено в европейските турнири. "Ница" постигна добър резултат срещу "Нант", загуби от "Тулуза", игра силно с "Гоу Ахед Ийгълс". Има огромна конкуренция в техния отбор на всеки пост."

Хьогмо няма да може да използва Квадво Дуа и завърналия се в "Лудогорец" Руан Секо, които не са картотекирани в УЕФА за този мач. Агибу Камара пък още се възстановява от травма.

Мачът на стадион "Хювефарма Арена" е от 22:00 ч. и ще се предава пряко по bTV Action. Главен рефер ще бъде чехът Онджей Берка. Той ръководи и мача на "Лудогорец" срещу "Фенербахче" от Лигата на конференцията на 11 ноември 2023 г. в Разград, когато домакините спечелиха с 2:0.

