Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Лудогорец" вярва повече в успеха в Лига Европа, отколкото в Първа лига

Веселин Маринов замина с отбора като специален гост за реванша срещу "Ференцварош"

Днес, 14:38
Испанският защитник на "Лудогорец" Франсиско Гомес - Сон (на преден план) и привлеченият вчера от "Берое" негов сънародник Алберто Салидо (вляво) се качват в самолета, с който българският шампион замина от Пловдив за Будапеща.
Лудогорец
Испанският защитник на "Лудогорец" Франсиско Гомес - Сон (на преден план) и привлеченият вчера от "Берое" негов сънародник Алберто Салидо (вляво) се качват в самолета, с който българският шампион замина от Пловдив за Будапеща.

От "Лудогорец" за пръв път признаха, че 15-ата поредна шампионска титла може да им се изплъзне. Това стана два дни след загубата с 1:2 от "Ботев" (Пд), след която разградчани изостават на 10 точки от лидера "Левски".

"За първенството трябва да сме реалисти, че шансовете ни с намалиха драстично след мача с "Ботев". Мачовете стават все по-малко. Преднината от 10 точки, която "Левски" има, според мен е голяма. Трябва да играем всички двубои до края и ще видим в края на месец май какво ще стане", призна техническият директор на разградския клуб Козмин Моци. Той обаче изрази по-голям оптимизъм относно шансовете на отбора да се класира за 1/8-финалите в Лига Европа.

Утре "Лудогорец" гостува в ответния мач срещу "Ференцварош" от плейофа за място сред последните 16 отбора в турнира. Българският шампион спечели първия мач като домакин с 2:1.

"В Будапеща ще ни чака много тежък мач, но отиваме да се борим за нашите шансове и чест. Нямаме някаква преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да продължим напред. Трябва да се борим за всяка топка и да използваме преднината от първия мач в наша полза", коментира Моци. В Будапеща за "Лудогорец" няма да играе португалският защитник Диниш Алмейда, който е наказан за натрупани картони.

С отбора замина испанският нападател Алберто Салидо, който беше привлечен от "Берое" снощи, часове преди затварянето на зимния трансферен прозорец за България. Той пътува с тима, за да се адаптира по-бързо. Много е вероятно Салидо да е бил купен, след като в последния момент е пропаднал трансферът на Амор Лаюни от шведския "Хекен". Моци обаче увери: "Ние Салидо сме го гледали много внимателно в последните 6-7 месеца. Това не беше решение, което сме го взели на момента. Заедно с треньорския щаб уточнихме, че той е най-добрият вариант за нашия отбор и тимът ни има нужда от такъв футболист."

С отбора за Унгария като специален гост замина естрадният изпълнител Веселин Маринов, който на летището в Пловдив обяви, че е голям фен на "Лудогорец". "Тук съм, защото съм много голям почитател и фен на футболен клуб "Лудогорец" и късметът да бъда поканен от ръководството да пътувам с тях като за кадем за мача с "Ференцварош". Надявам се да бием и аз наистина да се окажа такъв. Всичко това се случи, защото много обичам футбола. Ивайло Чочев е моят любим футболист, не само като футболист на "Лудогорец", но и изобщо български футболист. Има огромни качества. За първи път съм на пътуване с "Лудогорец". Радвам се, че мога да пътувам, въпреки че ми е много неудобно, но любовта ми към футбола и това, че ще говоря два дни с хора само за футбол, ме накара да дойда от София, да ме докарат до Пловдив. Утре през нощта да пристигнем във Варна и ще стоя на пейките 3-4 часа, за да хвана самолет за София. Това може да направи някой, който много обича отбора", каза Маринов.

Двубоят между "Ференцварош" и "Лудогорец" е утре от 19:45 ч. наше време и ще бъде предаван пряко по bTV Action. Главен рефер ще бъде англичанинът Крис Кавана.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лудогорец, Лига Европа, Козмин Моци

Още новини по темата

Три български клуба са в световния Топ 500 за последните 5 години
25 Февр. 2026

Загуба на "Лудогорец" даде шампионски аванс на "Левски"
23 Февр. 2026

Победа доближи "Лудогорец" на крачка от 1/8-финал в Лига Европа
20 Февр. 2026

Треньорът на "Лудогорец" рина сняг преди плейофа в Лига Европа
18 Февр. 2026

Фаворитите за купата се паднаха един срещу друг на 1/2-финалите
18 Февр. 2026

"Левски" се прости с втори трофей заради "Лудогорец"
11 Февр. 2026

Само един наш клуб в световния Топ 500 прогресира
11 Февр. 2026

Героят на "Лудогорец" за Суперкупата е получил смъртни заплахи
04 Февр. 2026

Расистки скандал помрачи триумфа на "Лудогорец" за Суперкупата на България
03 Февр. 2026

Теренът притесни треньора на "Левски" за утрешния мач
02 Февр. 2026

Дежавю за "Лудогорец" в Европа - отново срещу "Ференцварош"
30 Яну. 2026

"Лудогорец" продължи в Лига Европа след голямо треперене
30 Яну. 2026

Треньорът на "Лудогорец" се надява на домакинския фактор срещу "Ница"
28 Яну. 2026

"Лудогорец" е с крак извън Лига Европа след провал в Шотландия
23 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?