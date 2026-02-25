"Лудогорец" вярва повече в успеха в Лига Европа, отколкото в Първа лига

От "Лудогорец" за пръв път признаха, че 15-ата поредна шампионска титла може да им се изплъзне. Това стана два дни след загубата с 1:2 от "Ботев" (Пд), след която разградчани изостават на 10 точки от лидера "Левски".

"За първенството трябва да сме реалисти, че шансовете ни с намалиха драстично след мача с "Ботев". Мачовете стават все по-малко. Преднината от 10 точки, която "Левски" има, според мен е голяма. Трябва да играем всички двубои до края и ще видим в края на месец май какво ще стане", призна техническият директор на разградския клуб Козмин Моци. Той обаче изрази по-голям оптимизъм относно шансовете на отбора да се класира за 1/8-финалите в Лига Европа.

Утре "Лудогорец" гостува в ответния мач срещу "Ференцварош" от плейофа за място сред последните 16 отбора в турнира. Българският шампион спечели първия мач като домакин с 2:1.

"В Будапеща ще ни чака много тежък мач, но отиваме да се борим за нашите шансове и чест. Нямаме някаква преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да продължим напред. Трябва да се борим за всяка топка и да използваме преднината от първия мач в наша полза", коментира Моци. В Будапеща за "Лудогорец" няма да играе португалският защитник Диниш Алмейда, който е наказан за натрупани картони.

С отбора замина испанският нападател Алберто Салидо, който беше привлечен от "Берое" снощи, часове преди затварянето на зимния трансферен прозорец за България. Той пътува с тима, за да се адаптира по-бързо. Много е вероятно Салидо да е бил купен, след като в последния момент е пропаднал трансферът на Амор Лаюни от шведския "Хекен". Моци обаче увери: "Ние Салидо сме го гледали много внимателно в последните 6-7 месеца. Това не беше решение, което сме го взели на момента. Заедно с треньорския щаб уточнихме, че той е най-добрият вариант за нашия отбор и тимът ни има нужда от такъв футболист."

С отбора за Унгария като специален гост замина естрадният изпълнител Веселин Маринов, който на летището в Пловдив обяви, че е голям фен на "Лудогорец". "Тук съм, защото съм много голям почитател и фен на футболен клуб "Лудогорец" и късметът да бъда поканен от ръководството да пътувам с тях като за кадем за мача с "Ференцварош". Надявам се да бием и аз наистина да се окажа такъв. Всичко това се случи, защото много обичам футбола. Ивайло Чочев е моят любим футболист, не само като футболист на "Лудогорец", но и изобщо български футболист. Има огромни качества. За първи път съм на пътуване с "Лудогорец". Радвам се, че мога да пътувам, въпреки че ми е много неудобно, но любовта ми към футбола и това, че ще говоря два дни с хора само за футбол, ме накара да дойда от София, да ме докарат до Пловдив. Утре през нощта да пристигнем във Варна и ще стоя на пейките 3-4 часа, за да хвана самолет за София. Това може да направи някой, който много обича отбора", каза Маринов.

Двубоят между "Ференцварош" и "Лудогорец" е утре от 19:45 ч. наше време и ще бъде предаван пряко по bTV Action. Главен рефер ще бъде англичанинът Крис Кавана.