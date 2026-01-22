Медия без
"Лудогорец" е с крак извън Лига Европа след провал в Шотландия

Загубата с 0:1 от "Рейнджърс" извади българския шампион от плейофната зона преди последния кръг

Днес, 00:05
Десният бек на "Рейнджърс" Макс Аарънс (вдясно) атакува за топката бразилския нападател на "Лудогорец" Ерик Маркус по време на двубоя в Глазгоу.
Десният бек на "Рейнджърс" Макс Аарънс (вдясно) атакува за топката бразилския нападател на "Лудогорец" Ерик Маркус по време на двубоя в Глазгоу.

Тръгналият с голяма кошница за Шотландия "Лудогорец" загуби безславно с 0:1 гостуването си срещу "Рейнджърс" в мач от VII кръг на основната фаза в Лига Европа. Този резултат извади разградчани от зоната за плейофите в турнира. В момента отборът е точно под чертата - на 25-о място със 7 точки, като се нуждае от задължителна победа в последния кръг, в който приема "Ница" на 29 януари, но и в този случай няма да е сигурен, че ще се озове сред първите 24 тима, а ще зависи от резултатите на отборите с по-предно класиране.

Плановете на треньора на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо за изненада на съперника не се осъществиха. Норвежецът изрази увереност преди мача, че футболистите му ще създадат достатъчно положения, но те имаха само три по-добри. При две от тях преди почивката Петър Станич първо пропусна сам срещу вратаря на домакините Джак Бътланд, а след това не улучи вратата. В 60-ата мин. бившият английски национал спаси и шут на Кайо Видал.

В същото време вратарят на "Лудогорец" Хендрик Бонман се превърна в основна фигура в тима си с намесите си при удари на Юсеф Шермити, Николас Раскин, Мики Мур, Джейди Гасама и Финдли Къртис.

Положението, което реши мача, бе в 33-ата минута, когато двойна грешка на Ив Ерик Биле и Диниш Алмейда позволи топката да стигне до Мохамед Диоманде, който отблизо вкара.

Това беше четвърта победа на "Рейнджърс" над български отбор след две с 1:0 над "Славия" в 1/2-финал за бившия турнир за Купата на носителите на купи през сезон 1966/67, както и с 3:2 над "Левски" през сезон 1993/94 в квалификациите за Шампионската лига. Тогава софийският тим печели с 2:1 реванша в този сблъсък и продължи напред.

Сега успехът на "Рейнджърс" бе само за престиж, тъй като след първата си победа в турнира отборът от Глазгоу е на 32-о място с 4 точки.

 

ДЕСПОДОВ СЕ ЗАВЪРНА В ИГРА ПРИ ПОБЕДА НА ПАОК

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов се завърна в игра за ПАОК, след като няколко дни лекуваше контузия. Той влезе в игра в 83-ата минута при домакинската победа с 1:0 над "Бетис" в друг мач от Лига Европа. Българинът замени бразилеца Тайсон. С този успех ПАОК е на 11-о място с 12 точки и вече си осигури участие в плейофната фаза на турнира.

 

