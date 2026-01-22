"Лудогорец" е с крак извън Лига Европа след провал в Шотландия

Тръгналият с голяма кошница за Шотландия "Лудогорец" загуби безславно с 0:1 гостуването си срещу "Рейнджърс" в мач от VII кръг на основната фаза в Лига Европа. Този резултат извади разградчани от зоната за плейофите в турнира. В момента отборът е точно под чертата - на 25-о място със 7 точки, като се нуждае от задължителна победа в последния кръг, в който приема "Ница" на 29 януари, но и в този случай няма да е сигурен, че ще се озове сред първите 24 тима, а ще зависи от резултатите на отборите с по-предно класиране.
Плановете на треньора на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо за изненада на съперника не се осъществиха. Норвежецът изрази увереност преди мача, че футболистите му ще създадат достатъчно положения, но те имаха само три по-добри. При две от тях преди почивката Петър Станич първо пропусна сам срещу вратаря на домакините Джак Бътланд, а след това не улучи вратата. В 60-ата мин. бившият английски национал спаси и шут на Кайо Видал.
В същото време вратарят на "Лудогорец" Хендрик Бонман се превърна в основна фигура в тима си с намесите си при удари на Юсеф Шермити, Николас Раскин, Мики Мур, Джейди Гасама и Финдли Къртис.
Положението, което реши мача, бе в 33-ата минута, когато двойна грешка на Ив Ерик Биле и Диниш Алмейда позволи топката да стигне до Мохамед Диоманде, който отблизо вкара.
Това беше четвърта победа на "Рейнджърс" над български отбор след две с 1:0 над "Славия" в 1/2-финал за бившия турнир за Купата на носителите на купи през сезон 1966/67, както и с 3:2 над "Левски" през сезон 1993/94 в квалификациите за Шампионската лига. Тогава софийският тим печели с 2:1 реванша в този сблъсък и продължи напред.
Сега успехът на "Рейнджърс" бе само за престиж, тъй като след първата си победа в турнира отборът от Глазгоу е на 32-о място с 4 точки.
ДЕСПОДОВ СЕ ЗАВЪРНА В ИГРА ПРИ ПОБЕДА НА ПАОК
Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов се завърна в игра за ПАОК, след като няколко дни лекуваше контузия. Той влезе в игра в 83-ата минута при домакинската победа с 1:0 над "Бетис" в друг мач от Лига Европа. Българинът замени бразилеца Тайсон. С този успех ПАОК е на 11-о място с 12 точки и вече си осигури участие в плейофната фаза на турнира.
🚨 Europa League - Standings:— Football Rankings (@FootRankings) 22 януари 2026 г.
1⃣ 🇫🇷 Lyon - 18 pts
2⃣ 🏴 Aston Villa - 18 pts
3⃣ 🇩🇪 Freiburg - 17 pts
4⃣ 🇩🇰 Midtjylland - 16 pts
5⃣ 🇵🇹 Braga - 16 pts
6⃣ 🇮🇹 AS Roma - 15 pts
7⃣ 🇭🇺 Ferencváros - 15 pts
8⃣ 🇪🇸 Real Betis - 14 pts
✅ Top 2 secured R16
✅ Top 18 secured KO pic.twitter.com/C42RrCEdc0