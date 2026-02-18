Треньорът на "Лудогорец" рина сняг преди плейофа в Лига Европа

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо лично се включи в почистването на падналия дебел слой сняг на ст. "Хювефарма Арена" в Разград, за да може теренът да е готов за утрешния домакински мач срещу "Ференцварош", който е първи плейоф за класиране на 1/8-финалите в турнира Лига Европа. След като рина сняг, норвежецът бе оптимист, че игрището ще е в отлично състояние за двубоя.

"Говорих сутринта с треньора на "Будьо/Глимт" (б.ред. - Шетил Кнутсен) преди техния двубой с "Интер" в Шампионската лига тази вечер и му казах, че днес имаме повече сняг в Разград, отколкото в Будьо, но тук в клуба сме готови да приведем терена в отлично състояние за мача утре", коментира Хьогмо.

Относно самия мач с "Ференцварош" Хьогмо коментира, че решаващо ще е футболистите му да печелят борбата за първа топка и да упражняват успешно преса. "Отборът на "Ференцварош" е солиден, добре организиран, физически силен, има ясно изграден стил на игра. Трябва да сме силни в единоборствата и да ги пресираме", заяви той. Но същевременно изрази оптимизъм, че "Лудогорец" ще се справи: "Имаме силен състав, всички са здрави. Чакаме с нетърпение мача. Подобряваме се все повече в пробивите зад защитата, имаме много движение както с топката, така и без нея, което е важно срещу подобни отбори, които играят много един на един в защита. Уверени сме в качествата си, вкарваме доста голове в Европа. Трябва да използваме силните си страни."

Двубоят между "Лудогорец" и "Ференцварош" е утре от 22:00 ч. на и ще се предава пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще е Тобиас Щилер. Той вече е свирил мач на разградчани - домакинството срещу датския "Мидтиланд", завършило 0:0, през сезон 2021/22 от груповата фаза на Лига Европа. Реваншът в Будапеща е на 26 февруари.