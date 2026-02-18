Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Треньорът на "Лудогорец" рина сняг преди плейофа в Лига Европа

Борбата за първа топка и пресата ще бъдат решаващи в домакинството срещу "Ференварош", убеден е Пер-Матиас Хьогмо

Днес, 18:32
На пресконференцията преди утрешния мач с "Ференцварош" треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо изрази задоволство, че отборът му се подобрява и вдига темпото с топката.
Лудогорец
На пресконференцията преди утрешния мач с "Ференцварош" треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо изрази задоволство, че отборът му се подобрява и вдига темпото с топката.

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо лично се включи в почистването на падналия дебел слой сняг на ст. "Хювефарма Арена" в Разград, за да може теренът да е готов за утрешния домакински мач срещу "Ференцварош", който е първи плейоф за класиране на 1/8-финалите в турнира Лига Европа. След като рина сняг, норвежецът бе оптимист, че игрището ще е в отлично състояние за двубоя.

"Говорих сутринта с треньора на "Будьо/Глимт" (б.ред. - Шетил Кнутсен) преди техния двубой с "Интер" в Шампионската лига тази вечер и му казах, че днес имаме повече сняг в Разград, отколкото в Будьо, но тук в клуба сме готови да приведем терена в отлично състояние за мача утре", коментира Хьогмо.

Относно самия мач с "Ференцварош" Хьогмо коментира, че решаващо ще е футболистите му да печелят борбата за първа топка и да упражняват успешно преса. "Отборът на "Ференцварош" е солиден, добре организиран, физически силен, има ясно изграден стил на игра. Трябва да сме силни в единоборствата и да ги пресираме", заяви той. Но същевременно изрази оптимизъм, че "Лудогорец" ще се справи: "Имаме силен състав, всички са здрави. Чакаме с нетърпение мача. Подобряваме се все повече в пробивите зад защитата, имаме много движение както с топката, така и без нея, което е важно срещу подобни отбори, които играят много един на един в защита. Уверени сме в качествата си, вкарваме доста голове в Европа. Трябва да използваме силните си страни."

Двубоят между "Лудогорец" и "Ференцварош" е утре от 22:00 ч. на и ще се предава пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще е Тобиас Щилер. Той вече е свирил мач на разградчани - домакинството срещу датския "Мидтиланд", завършило 0:0, през сезон 2021/22 от груповата фаза на Лига Европа. Реваншът в Будапеща е на 26 февруари.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лудогорец, Пер-Матиас Хьогмо, Ференцварош, Лига Европа

Още новини по темата

Фаворитите за купата се паднаха един срещу друг на 1/2-финалите
18 Февр. 2026

"Левски" се прости с втори трофей заради "Лудогорец"
11 Февр. 2026

Само един наш клуб в световния Топ 500 прогресира
11 Февр. 2026

Героят на "Лудогорец" за Суперкупата е получил смъртни заплахи
04 Февр. 2026

Расистки скандал помрачи триумфа на "Лудогорец" за Суперкупата на България
03 Февр. 2026

Теренът притесни треньора на "Левски" за утрешния мач
02 Февр. 2026

Дежавю за "Лудогорец" в Европа - отново срещу "Ференцварош"
30 Яну. 2026

"Лудогорец" продължи в Лига Европа след голямо треперене
30 Яну. 2026

Треньорът на "Лудогорец" се надява на домакинския фактор срещу "Ница"
28 Яну. 2026

"Лудогорец" е с крак извън Лига Европа след провал в Шотландия
23 Яну. 2026

"Лудогорец" ще използва срещу "Рейнджърс" собственото му оръжие
21 Яну. 2026

Само един наш клуб завърши 2025 г. в световния Топ 200
16 Яну. 2026

"Лудогорец" поиска среща за спазване на феърплея
23 Дек. 2025

"Лудогорец" взе с разгром последния мач за 2025 г.
19 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?