Федерацията по щанги тръгна към фалит със запорирани сметки

Сега На 15 декември клубовете гласуваха срещу Стефан Ботев (вляво) и избраха Асен Златев, но заради жалби Ботев все още е президент, макар да прехвърля вината към съперника си

Драмите във федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) нямат край. След турбуленциите около извънредното изборно събрание през декември, обжалванията на вота и неясното положение в централата, сега възникна нов проблем, който този път е на път да блокира цялата ѝ дейност. И всичко се обърна на кални борби за надмощие и власт, от които най-вероятно потърпевши ще са щангистите, защото са застрашени да не участват на големи първенства.

Стефан Ботев, който на 15 декември загуби избора за президент срещу Асен Златев, днес разпространи писмо до клубовете, с което ги известява, че всички сметки на БФВТ са запорирани от кредитори заради неплатени задължения. Целият му имейл е тип: "Аз казах ли ви, че без мен федерацията ще загине", макар той да продължава да е законният шеф.

"Още на извънредното изборно събрание предупредих, че смяната на ръководството без осигурен финансов ресурс ще доведе до тежки последици. Тогава ми беше отговорено от г-н Асен Златев, че има готови резервни планове и че финансирането е осигурено [...] Днес фактите са други. Сметките на федерацията са блокирани от днес от кредитори поради неплатени задължения", пише Ботев.

И допълва, че при това положение БФВТ не може да извършва никаква дейност – да се разплаща, да покрива разходи, да обслужва международни ангажименти.

"При това положение няма как да постъпят и средства от Министерството на младежта и спорта. Държавната субсидия не може да бъде преведена по запорирана сметка - добавя Ботев. - Предстои европейско първенство (б.р. - през април в Батуми, Грузия), което изисква сериозни и незабавни плащания – такси, участие, логистика, настаняване, транспорт. При настоящото състояние не виждам как тези плащания ще бъдат извършени. Ако задълженията не бъдат погасени незабавно, съществува реална опасност България да не участва".

Ботев посочва и риска ММС да отнеме лиценза на БФВТ. След което отправя нападки към Асен Златев, макар че самият той си е все още вписан като президент, защото три симпатизиращи му клуба веднага обжалваха изборите на извънредното събрание и блокираха вписването.

"Г-н Асен Златев, вие поехте публичен ангажимент, че разполагате с финансови решения. От изборите до днес няма постъпил нито един лев. Къде са обещаните средства? Къде е реалният план? Кой ще плати задълженията?", пита драматично Ботев.

Всъщност той би трябвало да знае отлично, че след като продължава да е "де юре" президент на федерацията, именно той е човекът, който трябва да осигурява плащанията и финансовата стабилност.

Впрочем Стефан Ботев в края на януари обяви (отново с имейл), че се оттегля временно като президент заради болнични и обяви, че функциите му, трябва да изпълнява генералният секретар Марин Милашки, а решенията да взима Управителният съвет. Седмица по-късно от УС на БФВТ заявиха, че Ботев не е предоставил нотариално пълномощно на Милашки, както повелява законът за юридическите лица с нестопанска цел, и с имейл-декларация няма как да делегира такива права.

Сега, след завръщането си от болнични Ботев сюрпризира клубовете с вестта за запора. И не пропуска да изтъкне, че е осигурил помощ от "г-н Делян Пеевски който помогна изключително много на федерацията".

Според Ботев оттеглянето на финансовата помощ от председателя на ДПС-Ново Начало е заради отправени в медийното пространство "остри нападки и обиди към спонсора", както и "публични атаки и внушения, които уронваха авторитета на човека, който реално финансираше дейността на федерацията".

"Тези действия разрушиха доверие, отблъснаха подкрепа и доведоха до днешната ситуация. Резултата го виждаме всички – блокирани сметки и финансова парализа", завършва Ботев.

Според него заради раздорите в БФВТ България не е спечелила домакинство на европейско първенство, от което са "проуснати стотици хиляди евро приходи и активи, които щяха да останат за българските клубове и да служат години наред".

И отново напълно необосновано обвинява Асен Златев, който така и не е встъпил в длъжност като президент заради обжалванията в полза именно на Стефан Ботев:

"Нека за тези пропуски носи отговорност опозицията в лицето на г-н Асен Златев [...] Ако в най-кратък срок не бъдат осигурени средства и не бъдат покрити задълженията, отговорността ще бъде изцяло на тези, които поеха управленски ангажимент с обещания за готови решения. Г-н Златев, действайте незабавно. В противен случай водите федерацията към фалит".