Щангите са обжалвали решението на съда да признае изборите в БОК

Президентът на федерацията Стефан Ботев го е направил на своя глава, без да пита УС, твърди Весела Лечева

Днес, 15:23
Весела Лечева (втората отляво) говори за олимпийските проблеми в Самоков, където бе гост на турнир по таекуондо
Президентът на федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) Стефан Ботев е обжалвал постановлението на Софийски градски съд (СГС) от 17 ноември 2025 г., с което се отхвърля искът на БФВТ срещу решенията на общото събрание на БОК и избора на Весела Лечева за председател. С това сагата с поредицата обжалвания срещу висшия олимпийски форум от 19 март навлезе в нова фаза.

За новото развитие съобщи самата Лечева, която заяви, че "БОК е е една от пленените институции в страната", тъй като "продължават упоритите опити да се подмени резултатът от Общото събрание, да се опорочи вотът на спортните федерации".

Лечева изтъкна, че 9 месеца след събранието вече има две решения на СГС, с които се отхвърлят няколко от обжалванията - от 31 октомври и от 17 ноември. Второто решение обаче е било атакувано на втора инстанция.

„...както отбелязах в началото на тази сага, нарочно бяха пуснати толкова много искови молби, макар и еднакви по съдържание. Онзи ден президентът на БФВТ Стефан Ботев е обжалвал решението на съдийския състав, който бе потвърдил, че Общото събрание е проведено по всички правила. Той е пуснал индивидуална жалба, без да информира федерацията, управителния съвет. Не знам дали осъзнава в какво въвлича БОК, но целта е ясна – шиканиране на процеса и възпиране на новото ръководство“, заяви Лечева в Самоков, където бе гост на турнир по таекуондо за купата на корейския посланик.

Тя разкри още, че след няколко дни е първото съдебно заседание и по жалбата на президента на БФБорба Станка Златева, която също оспорва избора на председател на БОК от 19 март. И добави:

„Аз дори не съм присъдинена към това дело. Това е единственото дело, по което нямам право до момента на защита, което е доста учудващо, при положение, че се оспорва моят избор за председател на БОК, както и този на Изпълнителното бюро".

Весела Лечева говори за подготовката за предстоящото участие на българските олимпийци на зимните игри в Милано Кортина 2026. Както стана известно, екипът на загубилата вота на 19 март Стефка Костадинова е провел обществена поръчка за екипировка, в която има якета по 1099 и 899 лв. и още доста скъпи облекла, но не и обувки, сакове и раници за делегацията ни.

"Не разполагаме нито с бюджет, нито с администрация, нито дори с информационните канали, които все още се контролират от загубилото изборите ръководство. Не сме наясно как се харчат пари, които са обществени. Но е факт, че институцията БОК е блокирана и не работи за олимпийското движение", заяви Весела Лечева.

