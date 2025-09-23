Стефка Костадинова: Чакаме съдът да каже за БОК

Стефка Костадинова, която загуби вота за нов мандат като председател на БОК по време на общото събрание на 19 март, коментира за първи път от 4 месеца ситуацията. В края на миналата седмица бе първото съдебно заседание по 4 от жалбите срещу легитимността на общото събрание, оспорващи най-вече избора на Весела Лечева за нов председател.

"Има съмнения в честността на избора – има български съд! Всички чакаме той да се произнесе по казуса. А през това време съм длъжна да запазя постигнатото от БОК и българските спортисти през тези 20 години. До произнасянето на компетентния съд аз съм лицето, представляващо сдружение Български олимпийски комитет, съобразно вписаното в Търговския регистър и изпълнявам задълженията си на председател на БОК добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа", твърди Костадинова в изявление до медиите, първо такова от участието ѝ в предаване на БНТ на 17 май. Впрочем, точно в същия ден от МОК изпратиха първото от поредица свои писма, че признават за легитимно избран председател на БОК Весела Лечева.

Наскоро пък Лечева заяви, че като наказателна мярка за това, че Костадинова все още е в офиса на БОК, МОК може да забрани на българската делегация да участва под своето знаме на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026.

"Неверни са твърденията, че използвайки олимпийските символи нарушавам правото на интелектуална собственост. Видно от регистъра на Патентно ведомство на Република България, представляваното от мен сдружение е притежател на комбинирана търговска марка „Български олимпийски комитет“, включваща в обхвата си олимпийските символи – петте олимпийски кръга и гордия български лъв. В противовес на това Весела Лечева е притежател на марка „Движение Трети март“ - пише още Костадинова. - Единственото, за което се надявам е, че развръзката от съдебния спор ще е в полза на българския спорт и спортистите, които израснаха. Призовавам госпожа Лечева да спре да плаши обществеността, че ако не е начело на БОК, едва ли не няма да има БОК и български спорт. Това не е вярно!"

Отговорът от екипа на Весела Лечева не закъсня. Даде го генералният секретар на избраното на 19 март Изпълнително бюро Данаил Димов.

"С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат БОК. Вече 6 месеца тя не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта - написа Димов. - Още на 17 май 2025 г. г-жа Костадинова научи решението на МОК. То беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на БОК. През всичките тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение. Спортсменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден."