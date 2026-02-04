Знаменоската Фейгин показа екипировката на олимпийците

БОК Александра Фейгин показа якето и шапката на италианската марка "Вист", с чиито дрехи ще бъдат облечени спортистите от българската олимпийска делегация в Милано Кортина 2026.

Фигуристката Александра Фейгин, която е един от двамата знаменосци на България за откриването на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026, показа екипировката, с която ще дефилира нашата делегация на церемонията в петък (6 февруари). Фейгин ще носи националния трибагреник в Милано, а биатлонистът Владимир Илиев - в Кортина д`Ампецо.

На тези локации ще се проведат двете основни дефилета на спортистите. А паралелни церемонии ще се проведат също и в другите два планински клъстера в Доломитите - Ливиньо и Предацо, където са съответно отборите ни по сноуборд и ски бягане.

Българската екипировка е с основен червен цвят, като има също бяло и зелено. Тя е изработена от италианската фирма "Вист". Това се оказа печелившата марка от организираната в края на лятото обществена поръчка от БОК - обявена и изпълнена от старото ръководство с председател Стефка Костадинова.

От печелившата оферта на единствения участник в конкурса - "Макс Спорт 2000" ЕООД, не личеше на кой производител ще бъдат екипите на българските олимпийци в Милано Кортина 2026. Тогава бяха обявени единствено фрапиращите цени, на които ще бъдат доставени дрехите: комплектът излиза 4343 лв. (€2220,54) за мъж и 4363 (€2230,77) за жена.

Най-смущаващи са цените на якетата - 1099 лв. (€561,91) за официалните и 899 лв. (€459,65) за грейките. Панталоните грейки са по 569 лв. (€290,93), якетата за свободно време - по 399 лв. (€204,01), а елечетата - по 289 лв. (€147,76). Има и официален панталон за 309 лв. (€157,99), поло блуза за 109 лв. (€55,73), и суичъри от полар по 139 и 159 лв. (€71,07 / 81,30) (това е и единствената разлика - женските са по-скъпи с 20 лв. / 10 евро), както и тениски по 65 лв. (€33,23).