Владимир Илиев ще е вторият ни знаменосец в Милано Кортина 2026

Най-успешният български биатлонист Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на българския олимпийски тим за откриването на зимните игри в Милано Кортина 2026 този петък (6 февруари), съобщиха от БОК. Знаменосците са мъж и жена, като фигуристката Александра Фейгин ще носи флага в Милано, а Илиев ще е в Кортина д`Ампецо, където ще дефилира и целият национален отбор по биатлон.

За 38-годишния ветеран от Троян това е пето участие в най-големия спортен форум. Той прави дебюта си във Ванкувър 2010 и след това участва в Сочи 2014, ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022. Илиев е световен вицешампион в индивидуалната дисциплина на 20 км от първенството в Йостерсунд 2019, което е първият и единствен медал за България от шампионат на планетата при мъжете. През 2019 г. той беше избран и за "Спортист на годината" в България.

На последните две зимни олимпиади знаменосец на делегацията ни беше сноубордистът Радослав Янков. 36-годишният чепеларец е вторият най-възрастен състезател в настоящия ни олимпийски отбор, като ще участва на четвъртите си поредни игри.

XXV "бяла" олимпиада в Милано Кортина 2026 ще въведе иновативен подход към два традиционни ритуала - запалването и гасенето на олимпийския огън. За първи път ще има два огъня - единият ще гори в Милано, в емблематичната "Арко дела Паче", а другият ще бъде в Кортина д`Ампецо на "Пиаца Дибона".

Артистите, които ще участват в церемонията в петък, вече направиха своята генерална репетиция на ст. "Сан Сиро" в Милано. Сред главните звезди са американската певица Марая Кери и италианският тенор Андреа Бочели. В шоуто ще участват повече от 1200 доброволци.