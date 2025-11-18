Медия без
Олимпийският огън ще измине 12 000 км из цяла Италия

Пламъкът ще бъде запален в Олимпия на 26 ноември и ще пристигне в Милано на 6 февруари

Днес, 12:20
Щафетата ще премине през цялата територия на Италия
Оргкомитетът на зимните игри Милано Кортина 2026 най-сетне обяви маршрута на щафетата с олимпийския огън. Факелът ще премине през общо 60 града и повече от 300 общини из цяла Италия, като ще измине 12 000 км.

Замисълът е щафетата да покаже страната в цялото ѝ разнообразие, затова тя ще посети всеки регион, преди огънят да лумне на церемонията по откриване на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

На 26 ноември огънят ще бъде зеремониално запален в древната гръцка област Олимпия. Той ще бъде пренесен до стадион „Панатинайко“ в Атина, където са се провели първите съвременни олимпийски игри. И там, на 4 декември 2025 г., ще бъде символично предаден на италианския оргкомитет.

След като пристигне в Италия факелът ще тръгне на 6 декември от историческия Стадио деи Марми в Рим. Оттам ще посети известни дестинации, като Тоскана, Сардиния, Сицилия и Помпей, преди да прекара Коледа в Неапол и Нова година в Бари. Ще посети много от най-известните и важни места в Италия, включително Колизеума и фонтана Треви, Венецианския Канал Гранде и един от най-високите върхове в Алпите - 4554-метровият Пунта Гнифети в масива Монте Роса.

Огънят ще бъде в Кортина д'Ампецо на 26 януари, точно 70 години след церемонията по откриването на Зимните игри в този зимен курорт през 1956 г. След това ще продължи пътя си и на ден преди откриването ще е вече в Милано.

В щафетата ще участват десетки хиляди доброволци. Сред тях и италиански спортни звезди като Франческо Баная (двукратен световен шампион в MotoGP) и тенисистката Флавия Пенета. Ще участват също Лучия Телоне и Дарио Пивирото, които са пренасяли огъня и на щафетите в Кортина 1956 и Торино 2006. Факлоносците ще носят бели униформи с червено-жълт мотив, напомнящ за олимпийския огън.

 

