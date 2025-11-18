Олимпийският огън ще измине 12 000 км из цяла Италия

Оргкомитетът на зимните игри Милано Кортина 2026 най-сетне обяви маршрута на щафетата с олимпийския огън. Факелът ще премине през общо 60 града и повече от 300 общини из цяла Италия, като ще измине 12 000 км.
Замисълът е щафетата да покаже страната в цялото ѝ разнообразие, затова тя ще посети всеки регион, преди огънят да лумне на церемонията по откриване на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.
На 26 ноември огънят ще бъде зеремониално запален в древната гръцка област Олимпия. Той ще бъде пренесен до стадион „Панатинайко“ в Атина, където са се провели първите съвременни олимпийски игри. И там, на 4 декември 2025 г., ще бъде символично предаден на италианския оргкомитет.
След като пристигне в Италия факелът ще тръгне на 6 декември от историческия Стадио деи Марми в Рим. Оттам ще посети известни дестинации, като Тоскана, Сардиния, Сицилия и Помпей, преди да прекара Коледа в Неапол и Нова година в Бари. Ще посети много от най-известните и важни места в Италия, включително Колизеума и фонтана Треви, Венецианския Канал Гранде и един от най-високите върхове в Алпите - 4554-метровият Пунта Гнифети в масива Монте Роса.
The Official Olympic Torch Relay Itinerary 🔥— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 17 ноември 2025 г.
Discover all the extraordinary cities and iconic places
across Italy that will welcome the Olympic Flame on its
journey to Milano Cortina 2026:
10,001 torchbearers, 300 cities, 20 regions, and 60
UNESCO sites ready to light up the… pic.twitter.com/YTMUqeXPwd
Огънят ще бъде в Кортина д'Ампецо на 26 януари, точно 70 години след церемонията по откриването на Зимните игри в този зимен курорт през 1956 г. След това ще продължи пътя си и на ден преди откриването ще е вече в Милано.
В щафетата ще участват десетки хиляди доброволци. Сред тях и италиански спортни звезди като Франческо Баная (двукратен световен шампион в MotoGP) и тенисистката Флавия Пенета. Ще участват също Лучия Телоне и Дарио Пивирото, които са пренасяли огъня и на щафетите в Кортина 1956 и Торино 2006. Факлоносците ще носят бели униформи с червено-жълт мотив, напомнящ за олимпийския огън.
OUR TORCHBEARERS UNIFORMS!!— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 13 ноември 2025 г.
An occasion like this calls for the right outfit!
🌟 Here are the uniforms that the Olympic and Paralympic Torchbearers of Milano Cortina 2026 will be wearing, designed by our creative team and Salomon!!
In this case, we can really say it: FIRE… pic.twitter.com/cK2QtED7Xm