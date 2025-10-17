Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За първи път "Евроспорт" ще излъчва и параолимпийските игри

Ежедневни предавания от Милано Кортина 2026 ще има и в стрийминг платформата HBO Max

Днес, 09:52

За първи път зрителите на "Евроспорт" ще имат възможност да гледат по телевизията състезанията от параолимпийските игри. Компанията майка "Уорнър Брос Дискавъри" (WBD) подписа споразумение с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и придоби правата за ежедневно излъчване на най-важните моменти от XIV зимна параолимпиада в Милано Кортина 2026 на територията на Стария континент.

В 49 европейски пазара почитателите на белите спортове ще могат да следят игрите с картина със закъснение в ТВ каналите на "Евроспорт" - с коментар на 20 езика, включително български, както и със стрийминг в онлайн платформата HBO Max. Във Великобритания телевизионните предавания ще са по TNT Sports, а стриймът - в "Дискавъри+".

Зимните параолимпийски игри през 2026 г. ще се проведат от 6 до 15 март. Церемонията по откриването е в "Арена ди Верона", където ще дефилират над 600 спортисти с увреждания. Те ще участват в общо 79 състезания за медали в шест вида спорт - пара алпийски ски, пара биатлон, пара ски бягане, пара хокей на лед, пара сноуборд и кърлинг в инвалидни колички.

"Възможността да излъчваме ежедневни акценти от параолимпийските игри в Милано Кортина 2026 по нашите канали и платформи в цяла Европа е в пълно съответствие с водещите ни принципи за ангажимент към инклузивността и премахването на бариерите за участие в спорта - коментира Троян Пайо, старши вицепрезидент на WBD за Европа. - Освен това предоставянето на съдържание с най-важните моменти на зрителите от целия континент ще даде на стотици изключителни и вдъхновяващи параолимпийци най-голямата платформа, на която да покажат своите способности пред още по-широка аудитория."

Параолимпийските игри ще последват отразяването от "Уорнър Брос Дискавъри" на XXV зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026 от 6 до 22 февруари. В сътрудничество с EBU и МОК, компанията държи правата и за следващите три издания на най-големия спортен форум - летните олимпиади в Лос Анджелис 2028 и Бризбън 2032 и зимната във Френските Алпи 2030.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Евроспорт, HBO Max, Милано Кортина 2026

Още новини по темата

"Евроспорт" и HBO Max ще са дом на снукъра поне до 2031 г.
04 Септ. 2025

Новият "Хари Потър" намери и червенокосото сем. Уизли
21 Авг. 2025

Милано Кортина 2026 представи олимпийските медали от отпадъци
16 Юли 2025

Започнаха снимките на новия "Хари Потър"
15 Юли 2025

От Милано Кортина 2026 говориха с Лечева за българското участие
25 Юни 2025

"Ролан Гарос" остава в каналите на "Евроспорт" до 2030 г.
10 Юни 2025

Абонатите на Max ще гледат безплатно олимпийските игри
23 Юли 2024

"Евроспорт" и HBO Max минават на нова стрийминг платформа
24 Март 2024

SkyShowtime вдига цените за България
29 Февр. 2024

До 40% се вдигат цените на стрийминг пакетите
24 Юни 2023

Като не щеш мира, на ти секира

14 Юни 2023

HBO Max ще се прекръсти на Max
13 Апр. 2023

The Last of Us: Светулки в мрака на апокалипсиса
22 Яну. 2023

БНТ ще продължи да излъчва безплатно олимпийските игри
16 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар