За първи път "Евроспорт" ще излъчва и параолимпийските игри

За първи път зрителите на "Евроспорт" ще имат възможност да гледат по телевизията състезанията от параолимпийските игри. Компанията майка "Уорнър Брос Дискавъри" (WBD) подписа споразумение с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и придоби правата за ежедневно излъчване на най-важните моменти от XIV зимна параолимпиада в Милано Кортина 2026 на територията на Стария континент.

В 49 европейски пазара почитателите на белите спортове ще могат да следят игрите с картина със закъснение в ТВ каналите на "Евроспорт" - с коментар на 20 езика, включително български, както и със стрийминг в онлайн платформата HBO Max. Във Великобритания телевизионните предавания ще са по TNT Sports, а стриймът - в "Дискавъри+".

Зимните параолимпийски игри през 2026 г. ще се проведат от 6 до 15 март. Церемонията по откриването е в "Арена ди Верона", където ще дефилират над 600 спортисти с увреждания. Те ще участват в общо 79 състезания за медали в шест вида спорт - пара алпийски ски, пара биатлон, пара ски бягане, пара хокей на лед, пара сноуборд и кърлинг в инвалидни колички.

"Възможността да излъчваме ежедневни акценти от параолимпийските игри в Милано Кортина 2026 по нашите канали и платформи в цяла Европа е в пълно съответствие с водещите ни принципи за ангажимент към инклузивността и премахването на бариерите за участие в спорта - коментира Троян Пайо, старши вицепрезидент на WBD за Европа. - Освен това предоставянето на съдържание с най-важните моменти на зрителите от целия континент ще даде на стотици изключителни и вдъхновяващи параолимпийци най-голямата платформа, на която да покажат своите способности пред още по-широка аудитория."

Параолимпийските игри ще последват отразяването от "Уорнър Брос Дискавъри" на XXV зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026 от 6 до 22 февруари. В сътрудничество с EBU и МОК, компанията държи правата и за следващите три издания на най-големия спортен форум - летните олимпиади в Лос Анджелис 2028 и Бризбън 2032 и зимната във Френските Алпи 2030.