Игрите в Милано Кортина 2026 ще се открият по невиждан начин

Церемонията по откриването на зимните олимпийски игри, насрочена за 6 февруари, ще бъде безпрецедентна и за първи път в историята ще се проведе на 4 различни места.

След като Париж 2024 излезе извън рамките и откри форума извън стадион - с церемония по река Сена, организаторите на Милано Кортина 2026 опитват да надминат това постижение. Парадът ще бъде едновременно на стадион „Сан Сиро“ в Милано и в алпийските локации Кортина д`Ампецо, Предацо и Ливиньо.

Тези места ще бъдат съчетани в централната концепция „Хармония“ (Armonia), целяща да обедини града и планината, традицията и бъдещето, изкуството и спорта. Не на последно място парадът ще даде възможност на спортистите от всички зимни дисциплини да участват, въпреки географската разпръснатост на местата за техните състезания.

Игрите в Милано Кортина 2026 (6 -22 февруари), ще се проведат в регионите Ломбардия и Венето, както и в автономните провинции Южен Тирол и Трентино. Според президента на оргкомитета Джовани Малаго амбициозният формат се стреми да отрази разнообразната идентичност на Италия и да предложи „многоцентричен“ олимпийски модел, свързващ различни области.

"Хармонията не е просто тема – тя е нашето обещание към света. В тези игри планините ще говорят с градовете, хората ще се разпознаят в споделени ценности, а Италия ще демонстрира способността си да обединява, приветства и вдъхновява“, добави той.

Например, биатлонистите, които ще се състедават в Антхолц-Антерселва, близо до австрийската граница, ще се присъединят към парада в Кортина, докато скиорите алпийци, базирани в Бормио, ще се включат в Ливиньо, само на 45 минути от състезателната им зона.

На парада всяка държава ще има по двама знаменосци, които може да се появят на различни места. Само делегацията на домакините от Италия ще бъде с четирима - двама мъже и две жени.

Олимпийският огън също ще гори на две места – на Арко дела Паче, в сърцето на Милано, и на централния площад Дибона в Кортина. Въпреки че дизайнът на постоянните факли все още не е разкрит, организаторите посочиха, че и те ще символизират съюза между градския и природния свят.

Продуцент на "Хармония" е Марко Балич, който има над 20-годишен опит като създател или директор на олимпийски и параолимпийски церемонии. Към него се присъединяват Симоне Ферари и Дамиано Микиелето (креативни директори), Лида Кастели (шеф на протокола) и Лулу Хелбек (артистичен директор). Паоло Фантин ще се занимава с дизайна на продукцията, Андреа Фари ще отговаря за музиката, а Масимо Кантини Парини ще проектира костюмите.

Armonia: the heart of the Opening Ceremony of the 2026 Games ✨



A story of Italian beauty, creativity and identity — where art meets innovation, nature meets the city, and tradition embraces the future.



We unveiled the creative vision signed by Marco Balich and his team of… pic.twitter.com/mZoAhVGQB7 — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 16 октомври 2025 г.

Артистичният състав ще включва актрисата и певица Матилда Де Анджелис, която ще бъде един от разказвачите на гала вечерта. Според организаторите, нейното присъствие въплъщава „италианския творчески талант в диалог със света“.

„Хармония е способността да трансформираме ценностите си в споделени образи, звуци и емоции. Това е пътешествие в истинските цветове на Италия – нейното изкуство, креативност и човечност“, заяви Балич.

При представянето на проекта беше разкрит и дизайнът на главната сцена - монументална структура, предназначена да свърже визуално всички олимпийски територии. Затова миланският стадион „Сан Сиро“ ще се превърне във впечатляваща спираловидна LED сцена, превръщаща терена в динамичен център. Четири рампи, тръгващи от от централната структура, са проектирани да предизвикват връзка и плавност.

Сценарият предвижда церемонията да бъде "визуална и емоционална история - пресечна точка на изкуството с иновациите, на природата с града, на традицията с бъдещето“.

Церемонията ще отдаде почит и на легендарния моден дизайнер Джорджо Армани - дългогодишен производител на облеклата на националния олимпийски отбор, който почина на 4 септември на 91-годишна възраст. Ще бъдат пресъздадени и личности като Леонардо да Винчи и други велики италиански изобретатели, но също и модата, гастрономията, музиката и елегантността, които характеризират Италия.