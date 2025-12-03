Медия без
UK Championship свърши в I кръг за петима от Топ 16

Сред тях са 8-кратният победител Рони О`Съливан и настоящият №2 в снукъра Кайрън Уилсън

Днес, 09:03
Кайрън Уилсън наблюдава безпомощно от стола как Елиът Слесър планира поредния си брейк в мач от I кръг в Йорк.
WORLD SNOOKER
Петима от играчите в Топ 16 на ранглистата отпаднаха още в I кръг на Шампионата на Обединеното кралство - първия за сезона турнир от Тройната корона в снукъра. На старта в зала "Барбикан" в английския град Йорк участието си приключиха рекордьорът с 8 титли в надпреварата Рони О`Съливан, настоящият №2 в света Кайрън Уилсън и поставените под №8 Марк Алън, №12 Сяо Гуодун и №15 Гари Уилсън.

Всеки от тях беше победен от състезател, стигнал до основната схема през квалификационните кръгове. Живата легенда О`Съливан отстъпи пред №29 в ранглистата Джоу Юелун с 4:6, допускайки изобщо първо поражение срещу китаеца от общо 9 изиграни мача в професионалния тур.

Кайрън Уилсън загуби със същия резултат срещу английския си сънародник Елиът Слесър, за когото пък това беше първа победа в кариерата в Йорк. Досега той имаше само един спечелен мач на UK Championship - през 2020 г., когато обаче турнирът се проведе пред празни трибуни в Милтън Кийнс заради пандемията от ковид.

Най-шокиращо като резултат беше поражението на Алън - бившият №1 в света беше разгромен с 1:6 от заемащия 52-ро място в ранглистата Скот Доналдсън. Сяо пък падна с 2:6 в изцяло китайския сблъсък с Пан Дзюнсю. А най-драматична се оказа развръзката за Гари Уилсън, който поведе с 5:3 срещу Джан Анда, но беше елиминиран от китаеца с 5:6 след решаващ фрейм.

Всички останали фаворити спечелиха своите откриващи мачове и се класираха за 1/8-финалите. Двубоите от II кръг също са във формат "6 от 11" и ще се проведат днес и утре. В България турнирът се излъчва по "Евроспорт 1".

 

UK CHAMPIONSHIP 2025

I кръг (6 от 11)

№1 Джъд Тръмп (Анг) - №25 Стивън Магуайър (Шот) 6:4
№16 Съ Дзяхуей (Кит) - №38 Райън Дей (Уелс) 6:0

№9 Дин Дзюнхуей (Кит) - №39 Сю Съ (Кит) 6:4
№8 Марк Алън (СИрл) - №52 Скот Доналдсън (Шот) 1:6

№5 Марк Уилямс (Уелс) - №24 Дейвид Гилбърт (Анг) 6:4
№12 Сяо Гуодун (Кит) - №30 Пан Дзюнсю (Кит) 2:6

№13 У Идзъ (Кит) - №64 Майкъл Холт (Анг) 6:4
№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №79 Жулиен Льоклер (Бел) 6:2

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №21 Елиът Слесър (Анг) 4:6
№14 Бари Хоукинс (Анг) - №51 Дейвид Лили (Анг) 6:4

№11 Марк Селби (Анг) - №31 Лей Пейфан (Кит) 6:2
№6 Рони О`Съливан (Анг) - №29 Джоу Юелун (Кит) 4:6

№7 Джон Хигинс (Шот) - №37 Бен Уластън (Анг) 6:2
№10 Шон Мърфи (Анг) - №48 Лю Хаотян (Кит) 6:2

№15 Гари Уилсън (Анг) - №23 Джан Анда (Кит) 5:6
№2 Джао Синтун (Кит) - №54 Лун Дзъхуан (Кит) 6:1

II кръг (6 от 11)

Джъд Тръмп - Съ Дзяхуей 3.XII, 21:00, Е1
Дин Дзюнхуей - Скот Доналдсън 4.XII, 15:00

Марк Уилямс - Пан Дзюнсю 3.XII, 15:00
У Идзъ - Нийл Робъртсън 3.XII, 15:00, Е1

Елиът Слесър - Бари Хоукинс 4.XII, 21:00
Марк Селби - Джоу Юелун 3.XII, 21:00

Джон Хигинс - Шон Мърфи 4.XII, 21:00, Е1
Джан Анда - Джао Синтун 4.XII, 15:00, Е1

 

